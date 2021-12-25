Простий салат з секретним інгредієнтом замінить Олів'є на вашому святковому столі

Секретом цього салату є смажені гриби, причому можна використовувати не тільки традиційні печериці.

Інгредієнт:

Куряча грудка - 1 шт.

Гриби - 200 г

Куряче яйце - 2 шт.

Жовта ріпчаста цибуля - 1 шт.

Твердий сир - 100 г

Майонез - 100 г

Олія -2 ст. л.

Сіль - за смаком

Мелений перець - за смаком

Петрушка - за смаком

Покрокове приготування

Добре помийте куряче філе. У каструлю налийте воду, закип'ятіть і покладіть філе варитися на 30 хвилин.

Яйця зваріть круто і охолодіть.

Гриби помийте, поріжте слайсами. Лук почистіть і поріжте кубиками. Розігрійте сковороду з маслом, висипте цибулю і смажте, помішуючи, до прозорості.

Додайте гриби і далі смажте, поки не випарується волога.

Сир натріть на грубій тертці.

Філе поріжте маленькими шматочками, яйця почистіть і наріжте кубиками. Складіть всі інгредієнти, крім сиру, в миску, посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте.

Викладіть в салатник гіркою і присипте натертим сиром.

Покладіть салат в холодильник на годину, щоб він настоявся, а перед подачею можете прикрасити зеленню петрушки.

Ваш ідеальний салат готовий!