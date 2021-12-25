Простий салат з секретним інгредієнтом замінить Олів'є на вашому святковому столі

До новорічного столу багато українців продовжують готувати Олів'є, який вже десятиліттями є символом свята. Але що робити, якщо ви або члени вашої родини не дуже люблять салат, або ви вирішили змінити традиції? Ми пропонуємо вам дуже смачну і поживну альтернативу - салат з куркою і грибами, який може стати вашою традиційною новорічною стравою.
Рецепт представлений на одному з кулінарних Telegram-каналів.
Секретом цього салату є смажені гриби, причому можна використовувати не тільки традиційні печериці.
Добре помийте куряче філе. У каструлю налийте воду, закип'ятіть і покладіть філе варитися на 30 хвилин.
Яйця зваріть круто і охолодіть.
Гриби помийте, поріжте слайсами. Лук почистіть і поріжте кубиками. Розігрійте сковороду з маслом, висипте цибулю і смажте, помішуючи, до прозорості.
Додайте гриби і далі смажте, поки не випарується волога.
Сир натріть на грубій тертці.
Філе поріжте маленькими шматочками, яйця почистіть і наріжте кубиками. Складіть всі інгредієнти, крім сиру, в миску, посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте.
Викладіть в салатник гіркою і присипте натертим сиром.
Покладіть салат в холодильник на годину, щоб він настоявся, а перед подачею можете прикрасити зеленню петрушки.
Ваш ідеальний салат готовий!
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