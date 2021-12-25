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Простий салат з секретним інгредієнтом замінить Олів'є на вашому святковому столі

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Субота 25 грудня 2021 12:09
Простий салат з секретним інгредієнтом замінить Олів'є на вашому святковому столі Фото: як приготувати смачний салат - заміну Олів'є (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

До новорічного столу багато українців продовжують готувати Олів'є, який вже десятиліттями є символом свята. Але що робити, якщо ви або члени вашої родини не дуже люблять салат, або ви вирішили змінити традиції? Ми пропонуємо вам дуже смачну і поживну альтернативу - салат з куркою і грибами, який може стати вашою традиційною новорічною стравою.

Рецепт представлений на одному з кулінарних Telegram-каналів.

Секретом цього салату є смажені гриби, причому можна використовувати не тільки традиційні печериці.

Інгредієнт:

  • Куряча грудка - 1 шт.
  • Гриби - 200 г
  • Куряче яйце - 2 шт.
  • Жовта ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • Твердий сир - 100 г
  • Майонез - 100 г
  • Олія -2 ст. л.
  • Сіль - за смаком
  • Мелений перець - за смаком
  • Петрушка - за смаком

Покрокове приготування

Добре помийте куряче філе. У каструлю налийте воду, закип'ятіть і покладіть філе варитися на 30 хвилин.

Яйця зваріть круто і охолодіть.

Гриби помийте, поріжте слайсами. Лук почистіть і поріжте кубиками. Розігрійте сковороду з маслом, висипте цибулю і смажте, помішуючи, до прозорості.

Додайте гриби і далі смажте, поки не випарується волога.

Сир натріть на грубій тертці.

Філе поріжте маленькими шматочками, яйця почистіть і наріжте кубиками. Складіть всі інгредієнти, крім сиру, в миску, посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте.

Викладіть в салатник гіркою і присипте натертим сиром.

Покладіть салат в холодильник на годину, щоб він настоявся, а перед подачею можете прикрасити зеленню петрушки.

Ваш ідеальний салат готовий!

Раніше ми писали про салат Робін-Бобін, який називають братом Олів'є.

Також експерт розповіла, як довго можна зберігати новорічні страви, щоб не отруїтися при вживанні.

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