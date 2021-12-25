Простий салат з секретним інгредієнтом замінить Олів'є на вашому святковому столі

До новорічного столу багато українців продовжують готувати Олів'є, який вже десятиліттями є символом свята. Але що робити, якщо ви або члени вашої родини не дуже люблять салат, або ви вирішили змінити традиції? Ми пропонуємо вам дуже смачну і поживну альтернативу - салат з куркою і грибами, який може стати вашою традиційною новорічною стравою.

Рецепт представлений на одному з кулінарних Telegram-каналів.