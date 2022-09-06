Простой салат из капусты и моркови с ингредиентом, который меняет все
Скриншот: Как приготовить салат из капусты и моркови
Салат из капусты и моркови на каждый день - отличный заряд витаминов для вас и вашей семьи. Но один нетрадиционный ингредиент в нем может изменить вкус блюда в лучшую сторону.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Капуста - 300 г
- Морковь - 1 шт.
- Яблоко (наш особый ингредиент) - 1 шт.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Зеленый лук - небольшой пучок
- Оливковое масло - 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Мелко нашинковать капусту. Добавить соль и сахар.
Натереть морковь на терке. Нарезать яблоко соломкой. Мелко нарезать лук.
Добавить лимонный сок и оливковое масло. Перемешать.
Салат готов!
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