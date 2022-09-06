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Простой салат из капусты и моркови с ингредиентом, который меняет все

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 08:00
Простой салат из капусты и моркови с ингредиентом, который меняет все Скриншот: Как приготовить салат из капусты и моркови
Автор: Светлана Мащенко

Салат из капусты и моркови на каждый день - отличный заряд витаминов для вас и вашей семьи. Но один нетрадиционный ингредиент в нем может изменить вкус блюда в лучшую сторону.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Капуста - 300 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Яблоко (наш особый ингредиент) - 1 шт.
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Зеленый лук - небольшой пучок
  • Оливковое масло - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Мелко нашинковать капусту. Добавить соль и сахар.

Натереть морковь на терке. Нарезать яблоко соломкой. Мелко нарезать лук.

Добавить лимонный сок и оливковое масло. Перемешать.

Салат готов!

Ранее мы писали, как приготовить капусту по-корейски за 30 минут.

Также сообщалось, как заквасить капусту со свеклой на зиму.

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