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Капуста по-корейски за 30 минут: вы будете готовить ее снова и снова

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 08:30
Капуста по-корейски за 30 минут: вы будете готовить ее снова и снова Скриншот видео: Капуста по-корейски за 30 минут
Автор: Светлана Мащенко

Капуста по-корейски - идеальный салат под мясные и рыбные блюда, который придется по вкусу всей семье. Готовить его быстро, а съедается он еще быстрее.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Капуста - 600 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Растительное масло - 4 ст. л.
  • Сахар - 1 ст.л. без горки
  • Соль - по вкусу (0,5-1 ч.л.)
  • Уксус 6% - 2 ст.л.
  • Кориандр - 1 ч.л.
  • Острый перец - 0,5 ч.л. (по вкусу)

Пошаговое приготовление

Выбирайте для этого рецепта хрустящую вкусную капусту. Нарежьте капусту на квадратики или мелко нашинкуйте.

Морковь натрите на терке для корейской морковки.

Нарежьте лук тонкими четвертинками.

Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности.

Измельчите чеснок. Измельчите кориандр в ступке.

Выложите капусту, морковь в миску, добавить сахар, соль, уксус. Сверху положите горкой чеснок, кориандр и острый перец. Сверху вылейте горячее масло с луком. Хорошо перемешайте.

Дайте салату настояться минимум 30 минут, а лучше 12 часов.

Ранее мы писали, как заквасить капусту со свеклой на зиму.

Также сообщалось, как приготовить "засыпанную капусту".

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