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Простий салат з капусти і моркви з інгредієнтом, який змінює все

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Вівторок 06 вересня 2022 08:00
Простий салат з капусти і моркви з інгредієнтом, який змінює все Скріншот: як приготувати салат з капусти і моркви
Автор: Світлана Мащенко

Салат з капусти і моркви на кожен день - відмінний заряд вітамінів для вас і вашої родини. Але один нетрадиційний інгредієнт в ньому може змінити смак страви в кращу сторону.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Капуста - 300 г
  • Морква - 1 шт.
  • Яблуко (наш особливий інгредієнт) - 1 шт.
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Зелена цибуля - невеликий пучок
  • Оливкова олія - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Дрібно нашаткувати капусту. Додати сіль і цукор.

Натерти моркву на тертці. Нарізати яблуко соломкою. Дрібно нарізати цибулю.

Додати лимонний сік і оливкову олію. Перемішать.

Салат готовий!

Раніше ми писали, як приготувати капусту по-корейськи за 30 хвилин.

Також повідомлялося, як заквасити капусту з буряком на зиму.

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