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Простой рецепт вкусной тыквенной гранолы, которую нужно есть осенью (видео)

Автор: Дмитрий Войналович

Все знают, что тыква обладает невероятным набором полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Поэтому и не удивительно, что она с давних времен пользуется популярностью у хозяек, которые готовят из нее кучу разных вкусных блюд.

Одно из них - тыквенная гранола, которую вы просто обязаны есть осенью, угощая также всю свою семью.

Как приготовить вкусную и полезную гранолу из тыквы в домашних условиях, показала и рассказала известный фудблогер Анастасия Солопий в своем Instagram.

Итак, для того, чтобы приготовить вкусную "пряную и осеннюю" гранолу из тыквы, вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 300 г овсяных хлопьев/плющеной овсянки
  • 200 г запеченной тыквы
  • 70 г меда
  • 30 г масла (подсолнечного / кокосового / оливкового)
  • 20 г тыквенных семечек
  • 50 г орехов (фундук / кешью)
  • 50 г изюма
  • одна чайная ложка корицы
  • пол чайной ложки мускатного ореха

Пошаговый рецепт приготовления тыквенной гранолы

Для начала тыкву нужно помыть, выбрать сердцевину, нарезать кусочками и запечь при температуре 200 градусов (в зависимости от размеров кусочков тыквы, держать в духовке нужно 25-40 минут).

Затем снимите кожуру и подготовьте 200 г мякоти.

К тыкве добавьте мед и масло, перетрите блендером в пюре.

Добавьте в это пюре овсянку, корицу, мускатный орех и тщательно все перемешайте.

Орехи измельчите, а затем добавьте их и тыквенные семечки в овсяную смесь.

Выложите гранолу на застеленный бумагой противень и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Не забывайте перемешивать каждые 10 минут.

За 10 минут до готовности добавьте предварительно замоченный в кипятке изюм.

Такую гранолу, говорит кулинар, можно хранить в закрытой банке до двух недель.

Ранее звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали.

Также Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья.

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