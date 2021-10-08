Простой рецепт вкусной тыквенной гранолы, которую нужно есть осенью (видео)

Все знают, что тыква обладает невероятным набором полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Поэтому и не удивительно, что она с давних времен пользуется популярностью у хозяек, которые готовят из нее кучу разных вкусных блюд.
Одно из них - тыквенная гранола, которую вы просто обязаны есть осенью, угощая также всю свою семью.
Как приготовить вкусную и полезную гранолу из тыквы в домашних условиях, показала и рассказала известный фудблогер Анастасия Солопий в своем Instagram.
Итак, для того, чтобы приготовить вкусную "пряную и осеннюю" гранолу из тыквы, вам понадобятся такие ингредиенты:
Для начала тыкву нужно помыть, выбрать сердцевину, нарезать кусочками и запечь при температуре 200 градусов (в зависимости от размеров кусочков тыквы, держать в духовке нужно 25-40 минут).
Затем снимите кожуру и подготовьте 200 г мякоти.
К тыкве добавьте мед и масло, перетрите блендером в пюре.
Добавьте в это пюре овсянку, корицу, мускатный орех и тщательно все перемешайте.
Орехи измельчите, а затем добавьте их и тыквенные семечки в овсяную смесь.
Выложите гранолу на застеленный бумагой противень и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Не забывайте перемешивать каждые 10 минут.
За 10 минут до готовности добавьте предварительно замоченный в кипятке изюм.
Такую гранолу, говорит кулинар, можно хранить в закрытой банке до двух недель.
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