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Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья: просто и вкусно!

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Четверг 07 октября 2021 21:29
Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья: просто и вкусно! Рецепт шоколадного печенья от Эктора Хименеса-Браво (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Американское шоколадное печенье приготовить очень просто. Рецепт этого лакомства представил колумбийский повар и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Пошаговый рецепт приготовления кулинар опубликовал на своей страничке в Instagram.

Для приготовления печенья возьмите такие ингредиенты:

  • Сливочное масло - 150 грамм
  • Коричневый сахар - 150 грамм
  • Молотый фундук - 2 чайных ложки
  • Яйца - 2 штуки
  • Мука - 300 грамм
  • Разрыхлитель- 0,5 чайных ложки
  • Шоколад 300-350 грамм
  • Соль

Отметим, что шоколад предварительно нужно измельчить на маленькие кусочки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Соедините все сухие ингредиенты в миске, перемешайте. Добавьте размягченное масло и введите яйцо. Перемешайте руками. Сделайте из теста колбаску, заверните ее в пленку, как на видео, и положите в холодильник на 30 минут. Включите духовку на 170 градусов, нарежьте на кусочки колбаску и готовьте 20 минут в духовке. Приятного вам аппетита!

Как мы ранее писали, Эктор Хименес-Браво представил необычный рецепт огурцов.

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Эктор Хименес-Браво
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