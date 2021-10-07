Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья: просто и вкусно!
Рецепт шоколадного печенья от Эктора Хименеса-Браво (коллаж РБК-Украина)
Американское шоколадное печенье приготовить очень просто. Рецепт этого лакомства представил колумбийский повар и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Пошаговый рецепт приготовления кулинар опубликовал на своей страничке в Instagram.
Для приготовления печенья возьмите такие ингредиенты:
- Сливочное масло - 150 грамм
- Коричневый сахар - 150 грамм
- Молотый фундук - 2 чайных ложки
- Яйца - 2 штуки
- Мука - 300 грамм
- Разрыхлитель- 0,5 чайных ложки
- Шоколад 300-350 грамм
- Соль
Отметим, что шоколад предварительно нужно измельчить на маленькие кусочки.
Пошаговый рецепт приготовления:
Соедините все сухие ингредиенты в миске, перемешайте. Добавьте размягченное масло и введите яйцо. Перемешайте руками. Сделайте из теста колбаску, заверните ее в пленку, как на видео, и положите в холодильник на 30 минут. Включите духовку на 170 градусов, нарежьте на кусочки колбаску и готовьте 20 минут в духовке. Приятного вам аппетита!
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