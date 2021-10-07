Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья: просто и вкусно!

Американское шоколадное печенье приготовить очень просто. Рецепт этого лакомства представил колумбийский повар и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Пошаговый рецепт приготовления кулинар опубликовал на своей страничке в Instagram.

Для приготовления печенья возьмите такие ингредиенты:

Сливочное масло - 150 грамм

Коричневый сахар - 150 грамм

Молотый фундук - 2 чайных ложки

Яйца - 2 штуки

Мука - 300 грамм

Разрыхлитель- 0,5 чайных ложки

Шоколад 300-350 грамм

Соль

Отметим, что шоколад предварительно нужно измельчить на маленькие кусочки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Соедините все сухие ингредиенты в миске, перемешайте. Добавьте размягченное масло и введите яйцо. Перемешайте руками. Сделайте из теста колбаску, заверните ее в пленку, как на видео, и положите в холодильник на 30 минут. Включите духовку на 170 градусов, нарежьте на кусочки колбаску и готовьте 20 минут в духовке. Приятного вам аппетита!