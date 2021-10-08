Простий рецепт смачної гарбузової граноли, яку потрібно їсти восени (відео)

Отож, для того, аби приготувати смачну "пряну і осінню" гранолу з гарбуза, вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г вівсяних пластівців/плющеної вівсянки

200 г запеченого гарбуза

70 г меду

30 г олії (соняшникової/кокосової/оливкової)

20 г гарбузового насіння

50 г горіхів (фундук/кеш'ю)

50 г родзинок

одна чайна ложка кориці

пів чайної ложки мускатного горіха

Покроковий рецепт приготування гарбузової граноли

Для початку гарбуз треба помити, вибрати серцевинку, нарізати шматочками і запекти при температурі 200 градусів (в залежності від розмірів шматочків гарбуза, тримати у духовці потрібно 25-40 хвилин).

Потім зніміть шкірку і підготуйте 200 г м’якоті.

До гарбуза додайте мед та олію, перетріть блендером в пюре.

Додайте в це пюре вівсянку, корицю, мускатний горіх і ретельно все перемішайте.

Горіхи подрібніть, а потім додайте їх та гарбузове насіння у вівсяну суміш.

Викладіть гранолу на застелене папером деко і відправте у розігріту до 160 градусів духовку на 40 хв. Не забувайте перемішувати кожні 10 хвилин.

За 10 хвилин до готовності додайте попередньо замочені в кип’ятку родзинки.

Таку гранолу, каже кулінар, можна зберігати в закритій банці до двох тижнів.