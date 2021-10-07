Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали
Для многих украинских хозяек тыква - продукт специфический. Многие считают, что кроме тыквенной каши, знакомой всем с детства, и максимум сока приготовить из "круглого огурца" (как когда-то называли тыкву) больше нельзя ничего. Но это, оказывается, совсем не так!
Известный шеф-повар из шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился на сайте "Нового канала" рецептом блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали.
Итак. Как же приготовить вкуснейший диетический стейк, если под рукой нет мяса? Да очень просто. Просто следуйте этому рецепту.
Ингредиенты:
- тыква - 250 г
- сливки - 250 г
- сыр страчателла - 250 г
- растительное масло - 20 г
Вот так выглядит сыр страчателла (фото: wikipedia.org)
Ингредиенты для морковного крема:
- лук - 150 г
- чеснок - 50 г
- морковь - 150 г
- тыква - 650 г
- куркума - 15 г
- соли, сахара - по 2 г
Приготовление
Сначала лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец.
Протушите все ингредиенты, а потом взбейте их в блендере.
Вырежьте 250 граммов тыквы в форме полумесяца. Посолите, поперчите, обмажьте растительным маслом.
Поставьте тыкву в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом.
Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку - морковный крем. И наслаждайтесь изысканным блюдом!
Стейк из тыквы очень вкусный (фото: novy.tv)
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