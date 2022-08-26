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Простой кондиционер для стирки из домашних ингредиентов: одежда будет мягкой и ароматной

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Пятница 26 августа 2022 10:45
Простой кондиционер для стирки из домашних ингредиентов: одежда будет мягкой и ароматной Фото: Как повысить качество стирки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Кондиционер для одежды смягчает и ароматизирует ваши вещи во время стирки. Однако кусачая стоимость этих средств заставляет задумываться об альтернативах. Давайте выясним, как и стирать качественно, и при этом экономить.

Об этом пишет SantePlus.

На самом деле, существует несколько способов сэкономить на средствах для стирки. Предлагаем вам самые лучшие.

Уксус, кондиционер и вода

Смешайте:

  • 370 мл уксуса
  • 250 мл кондиционера на ваш выбор
  • 750 мл горячей воды

В большой емкости смешайте кондиционер с теплой водой, затем добавьте уксус. Такого средства вам хватит для многократных стирок.

Эксперты говорят, что уксус придаст ткани большей гибкости благодаря своему действию против известняка. А кондиционер в свою очередь, перебьет запах уксуса. К тому же уксус быстро испаряется.

Кроме того, в долгосрочной перспективе уксус поможет вам поддерживать каналы и барабан стиральной машины.

Сода, соль и эфирное масло

Смешайте:

  • 65 г пищевой соды
  • 250 г крупной соли
  • 10 капель эфирного масла на ваш выбор

В стеклянную банку сначала насыпьте соль, добавьте эфирное масло лимона, лаванды или грейпфрута, пока они не поглотятся солью. Затем взболтайте смесь и добавьте пищевую соду. Насыпьте 2 столовые ложки этой смеси в лоток для полоскания и запустите стирку. Раствор можно хранить несколько месяцев в герметичной банке.

И помните, что ополаскиватель надо засыпать в отсек, обозначенный снежинкой или цветком.

Читайте также, какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером.

Также сообщалось, как отстирать старые застиранные полотенца

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