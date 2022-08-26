Простой кондиционер для стирки из домашних ингредиентов: одежда будет мягкой и ароматной
Кондиционер для одежды смягчает и ароматизирует ваши вещи во время стирки. Однако кусачая стоимость этих средств заставляет задумываться об альтернативах. Давайте выясним, как и стирать качественно, и при этом экономить.
Об этом пишет SantePlus.
На самом деле, существует несколько способов сэкономить на средствах для стирки. Предлагаем вам самые лучшие.
Уксус, кондиционер и вода
Смешайте:
- 370 мл уксуса
- 250 мл кондиционера на ваш выбор
- 750 мл горячей воды
В большой емкости смешайте кондиционер с теплой водой, затем добавьте уксус. Такого средства вам хватит для многократных стирок.
Эксперты говорят, что уксус придаст ткани большей гибкости благодаря своему действию против известняка. А кондиционер в свою очередь, перебьет запах уксуса. К тому же уксус быстро испаряется.
Кроме того, в долгосрочной перспективе уксус поможет вам поддерживать каналы и барабан стиральной машины.
Сода, соль и эфирное масло
Смешайте:
- 65 г пищевой соды
- 250 г крупной соли
- 10 капель эфирного масла на ваш выбор
В стеклянную банку сначала насыпьте соль, добавьте эфирное масло лимона, лаванды или грейпфрута, пока они не поглотятся солью. Затем взболтайте смесь и добавьте пищевую соду. Насыпьте 2 столовые ложки этой смеси в лоток для полоскания и запустите стирку. Раствор можно хранить несколько месяцев в герметичной банке.
И помните, что ополаскиватель надо засыпать в отсек, обозначенный снежинкой или цветком.
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