Простой кондиционер для стирки из домашних ингредиентов: одежда будет мягкой и ароматной

Кондиционер для одежды смягчает и ароматизирует ваши вещи во время стирки. Однако кусачая стоимость этих средств заставляет задумываться об альтернативах. Давайте выясним, как и стирать качественно, и при этом экономить.

На самом деле, существует несколько способов сэкономить на средствах для стирки. Предлагаем вам самые лучшие.

Уксус, кондиционер и вода

Смешайте:

370 мл уксуса

250 мл кондиционера на ваш выбор

750 мл горячей воды

В большой емкости смешайте кондиционер с теплой водой, затем добавьте уксус. Такого средства вам хватит для многократных стирок.

Эксперты говорят, что уксус придаст ткани большей гибкости благодаря своему действию против известняка. А кондиционер в свою очередь, перебьет запах уксуса. К тому же уксус быстро испаряется.

Кроме того, в долгосрочной перспективе уксус поможет вам поддерживать каналы и барабан стиральной машины.

Сода, соль и эфирное масло

Смешайте:

65 г пищевой соды

250 г крупной соли

10 капель эфирного масла на ваш выбор

В стеклянную банку сначала насыпьте соль, добавьте эфирное масло лимона, лаванды или грейпфрута, пока они не поглотятся солью. Затем взболтайте смесь и добавьте пищевую соду. Насыпьте 2 столовые ложки этой смеси в лоток для полоскания и запустите стирку. Раствор можно хранить несколько месяцев в герметичной банке.

И помните, что ополаскиватель надо засыпать в отсек, обозначенный снежинкой или цветком.