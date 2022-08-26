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Простий кондиціонер для прання з домашніх інгредієнтів: одяг буде м'яким і запашним

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П'ятниця 26 серпня 2022 10:45
Простий кондиціонер для прання з домашніх інгредієнтів: одяг буде м'яким і запашним Фото: Як підвищити якість прання (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кондиціонер для одягу пом'якшує і ароматизує ваші речі під час прання. Однак кусюча вартість цих засобів змушує задумуватися про альтернативи. Давайте з'ясуємо, як і прати якісно, і при цьому економити.

Про це пише SantePlus.

Насправді, існує кілька способів зекономити на засобах для прання. Пропонуємо вам найкращі.

Оцет, кондиціонер і вода

Змішайте:

  • 370 мл оцту
  • 250 мл кондиціонеру на ваш вибір
  • 750 мл гарячої води

У великій ємності змішайте кондиціонер з теплою водою, потім додайте оцет. Такого засобу вам вистачить для багаторазового прання.

Експерти кажуть, що оцет додасть тканині більшої гнучкості завдяки своїй дії проти вапняку. А кондиціонер в свою чергу, переб'є запах оцту. До того ж оцет швидко випаровується.

Крім того, у довгостроковій перспективі оцет допоможе вам підтримувати канали та барабан пральної машини.

Сода, сіль та ефірна олія

Змішайте:

  • 65 г харчової соди
  • 250 г крупної солі
  • 10 крапель ефірної олії на ваш вибір

У скляну банку спочатку насипте сіль, додайте ефірну олію лимона, лаванди або грейпфрута, поки вони не поглинуться сіллю. Потім збовтайте суміш і додайте харчову соду. Насипте 2 столові ложки цієї суміші в лоток для полоскання і запустіть прання. Розчин можна зберігати кілька місяців у герметичній банці.

І пам'ятайте, що ополіскувач треба засипати у відсік, позначений сніжинкою або квіткою.

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