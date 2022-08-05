Простой до гениального способ ремонта дыр на москитной сетке

Москитная сетка защищает нас от надоедливых и кусачих насекомых и летающего пуха во время цветения некоторых растений. Но защитное покрытие легко повреждается, то ли домашними животными, то ли нами случайно. К счастью, выход есть.
О простом до гениального способе ремонта читайте ниже в нашей статье Styler.
Если увидели повреждение, небольшую дырочку на москитной сетке, стоит как можно быстрее ее залатать, потому что маленькое отверстие может в перспективе увеличиться. Тогда весь рой мух-комаров будет ваш.
Осторожно снимите рамку москитной сетки, чтобы не сломать довольно хрупкие замки.
Возьмите ленту-серпянку, которая предназначена для заделки швов и трещин во время малярно-штукатурных ремонтных работ. Стоимость узкого рулона 30-40 грн. Такая лента является липкой, поэтому ничего дополнительно вам не нужно. Разве что ножницы.
Отрежьте полосу ленты во всю ширину москитной сетки (так серпянка лучше будет держаться, чем в виде заплаты).
Наложите на место разрыва и осторожно вмонтируйте сетку на ее законное место.
Это до гениального просто!
Ранее мы писали, как сделать москитную сетку своими руками. Лучшие способы.
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