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Простые до гениального способы отпугнуть мух от вашего дома

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Понедельник 04 июля 2022 11:05
Простые до гениального способы отпугнуть мух от вашего дома Как отпугнуть мух от дома
Автор: Светлана Мащенко

Мухи - надоедливые насекомые, которые залетают в наши дома и мешают комфорту. Они жужжат, садятся на кожу, ползают по продуктам. Но отвадить их очень просто, и для этого нам не понадобятся агрессивные "химические" средства.

Об этом пишет Sante Plus.

Натуральный репеллент, который поможет отпугнуть мух

Вместо использования инсектицидов, напичканных ядовитыми веществами, всегда можно приготовить 100% натуральный репеллент на основе эфирных масел и специй.

Интересно, что помимо отпугивания этих насекомых, эта смесь оставит восхитительный аромат в каждом уголке дома.

Нам понадобятся:

  • 1 чайная ложка тимьяна
  • 5 чайных ложек масла перечной мяты
  • 5 чайных ложек эфирного масла лаванды
  • 0,5 литра воды

Как приготовить репеллент

В емкость с водой, высыпьте все ингредиенты и перемешайте. Затем нагрейте заготовку до кипения. Дайте жидкости остыть. Затем поместите ее в открытую посуду, или, лучше всего в специальный испаритель. Купить такой можно за 200-400 грн.

Ставьте емкость с водой ближе к местам, через которые в дом проникают мухи.

Простые до гениального способы отпугнуть мух от вашего дома

Фото: Недорогой испаритель-аромолампа (good-choise.com)

Смесь тимьяна и мяты перечной не только будет распространять приятный аромат в доме, но и отпугивать этих насекомых.

Другие советы, как не допустить мух в дом

Обычный уксус поможет отпугнуть мух. Налейте в бутылку с распылителем уксус и попшикайте возле мест, куда залетают мухи (окна, двери, балконы). Если запах уксуса вам неприятен, добавьте несколько капель эфирного масла эвкалипта в бутылочку с распылителем.

Также можно поставить чашки, наполненные белым уксусом, в определенных углах дома.

Молоко и сахар - эффективная мухоловка. Налейте в чашку немного молока, затем добавьте немного сахара и немного перца. Затем поставьте мухоловку на подоконник или на уличный стол. Эта смесь привлекает мух и действует как ловушка для этих вредителей.

Базилик для борьбы с мухами. Мухи ненавидят запах этого растения. В горшке или в букете базилик на подоконнике помогает отпугнуть мух от вашего дома.

Раньше мы писали, как легко и просто вывести пятна и отбелить старые застиранные полотенца.

Также сообщалось, как отчистить дом с помощью фруктов.

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