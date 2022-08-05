Простий до геніального спосіб ремонту дірок на москітній сітці

Якщо побачили пошкодження, невелику дірочку на москітній сітці, варто якомога швидше її залатати, бо маленький отвір може в перспективі збільшитися. Тоді весь рій мух-комарів буде ваш.

Обережно зніміть рамку москітної сітки, щоб не зламати доволі крихкі замки.

Візьміть стрічку-серпянку, яка призначена для закладення швів та тріщин під час малярно-штукатурних ремонтних робіт. Вартість вузького рулону 30-40 грн. Така стрічка є липкою, тому нічого додатково вам не треба. Хіба що ножиці.

Відріжте смугу стрічки у всю ширину москітної сітки (так серпянка краще триматиметься, ніж у вигляді латки).

Накладіть на місце розриву й обережно вмонтуйте сітку на її законне місце.

Це до геніального просто!