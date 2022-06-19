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Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 10:58
Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео) Фото: Комары летом - огромная проблема (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Этим летом украинцы страдают от небывалого нашествия комаров как на улице, так и в помещениях. Чтобы уберечь свои дома и сон он надоедливого жужжания и укусов и при этом не задохнуться из-за закрытых окон, можно собственноручно сделать москитные сетки.

Как их изготовить - читайте ниже в нашем материале Styler.

В сети с украинцами делятся советами относительно хендмейд москитных сеток. Во-первых, это удобно - ведь размер вы можете задать любой. Во-вторых, это экономно. В-третьих, вам не надо ждать, пока производитель выполнит заказ, ведь производитель - это вы.

Способ №1: уголок, клей и сетка

Нам понадобится:

  • Собственно сетка
  • Пластиковый уголок (применяют при монтаже керамической плитки, 2,5 метра)
  • Клеевой пистолет
  • Канцелярский нож
  • Рулетка
  • Карандаш

Все это можно купить в строительном супермаркете.

Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)

Скриншот: Такой будет наша готовая сетка

Поэтапное изготовление сетки

  1. Измерьте окно, куда будете ставить сетку.
  2. Нарежьте уголок по засечкам и загните его до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. При необходимости для жесткости сделайте перепонку (с двух сторон сетки), тогда материал не будет провисать.
  3. Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.

Защита от комаров готова! Снимать и вставлять такую сетку очень просто!

Способ №2: дерево, сетка и ничего не надо клеить

Нам понадобится:

  • Сетка
  • Тонкий деревянный брус (чтобы он вошел в завесу для пластикового окна)
  • Пила
  • Рулетка
  • Карандаш

Как сделать сетку

  1. Выпилите брус четко в пройму окна.
  2. Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ни его, ни сетку не надо.

Однако окно при этом закрываться не будет.

Ранее мы писали про народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего. В них нет никакой "химии".

Также интересным может быть открытие ученых о людях, которых больше любят комары.

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