Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)
Этим летом украинцы страдают от небывалого нашествия комаров как на улице, так и в помещениях. Чтобы уберечь свои дома и сон он надоедливого жужжания и укусов и при этом не задохнуться из-за закрытых окон, можно собственноручно сделать москитные сетки.
Как их изготовить - читайте ниже в нашем материале Styler.
В сети с украинцами делятся советами относительно хендмейд москитных сеток. Во-первых, это удобно - ведь размер вы можете задать любой. Во-вторых, это экономно. В-третьих, вам не надо ждать, пока производитель выполнит заказ, ведь производитель - это вы.
Способ №1: уголок, клей и сетка
Нам понадобится:
- Собственно сетка
- Пластиковый уголок (применяют при монтаже керамической плитки, 2,5 метра)
- Клеевой пистолет
- Канцелярский нож
- Рулетка
- Карандаш
Все это можно купить в строительном супермаркете.
Скриншот: Такой будет наша готовая сетка
Поэтапное изготовление сетки
- Измерьте окно, куда будете ставить сетку.
- Нарежьте уголок по засечкам и загните его до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. При необходимости для жесткости сделайте перепонку (с двух сторон сетки), тогда материал не будет провисать.
- Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.
Защита от комаров готова! Снимать и вставлять такую сетку очень просто!
Способ №2: дерево, сетка и ничего не надо клеить
Нам понадобится:
- Сетка
- Тонкий деревянный брус (чтобы он вошел в завесу для пластикового окна)
- Пила
- Рулетка
- Карандаш
Как сделать сетку
- Выпилите брус четко в пройму окна.
- Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ни его, ни сетку не надо.
Однако окно при этом закрываться не будет.
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