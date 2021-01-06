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Я не простой человек: в Киеве лихач ехал на пешеходов, потому что хотел на елку

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве лихач решил покружить по Контрактовой площади, маневрируя среди пешеходов и едва не наезжая на них. Водитель хотел подобраться ближе к елке, а когда полиция остановила его, оказалось, что он был сильно навеселе.

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"Приключение "не простого человека", который просто хотел заехать к елке в Киеве на Контрактовой", - подписано видео, опубликованное в Facebook dtp.kiev.ua.

На кадрах видно и слышно, что водитель сильно нетрезв, но при этом пытается хорохориться перед полицией, называя себе непростым человеком.

"Ребята, я ж на самом деле, я - не простой человек. - заявлял водитель, а на просьбу предъявить удостоверение угрожал. - Убери руки, пострадаешь. Ты что думаешь, я тебя боюсь? Да я срал на тебя, понял… Отакими котяхами!?"

В Киеве пьяный водитель хотел подъехать к елке на Контрактовой площади (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи возмутились таким наглым поведением и призывают забирать у таких право на вождение авто пожизненно.

  • Молодці, хлопці! Воно не просто людина, воно - НЛО. Треба відбирати права, щоб воно не могло сісти за кермо.
  • Видела его вчера, он припарковался прямо под Национальным банком. Очевидно, потом начал кружиться по площади.
  • Он не простой человек, он аватар, управляет синим телом.
  • Дебил котях, у таких права забирать навсегда, чтоб другим не повадно было.

Ранее мы писали, что в Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой".

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