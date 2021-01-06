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Я не проста людина: у Києві водій їхав на пішоходів, бо хотів на ялинку

Автор: Світлана Мащенко

У Києві лихач вирішив покружляти по Контрактовій площі, маневруючи серед пішоходів і ледь не наїжджаючи на них. Водій хотів підібратися ближче до ялинки, а коли поліція зупинила його, виявилося, що він був сильно напідпитку.

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"Пригода "не простої людини", який просто хотів заїхати до ялинки в Києві на Контрактовій", - підписане відео, опубліковане в Facebook dtp.kiev.ua.

На кадрах видно і чутно, що водій сильно нетверезий, але при цьому намагається приндитися перед поліцією, називаючи себе непростою людиною.

"Хлопці, я ж насправді, я - не проста людина, - заявляв водій, а на прохання пред'явити посвідчення погрожував. - Прибери руки, постраждаєш. Ти що думаєш, я тебе боюся? Та, срав я на тебе, зрозумів... Отакими котяхами!?"

У Києві п'яний водій хотів під'їхати до ялинки на Контрактовій площі (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі обурилися такою нахабною поведінкою і закликають забирати у таких право на водіння авто довічно.

  • Молодці, хлопці! Воно не просто людина, воно - НЛО. Треба відбирати права, щоб воно не могло сісти за кермо.
  • Видела его вчера, он припарковался прямо под Национальным банком. Очевидно, потом начал кружиться по площади.
  • Он не простой человек, он аватар, управляет синим телом.
  • Дебил котях, у таких права забирать навсегда, чтоб другим не повадно было.

Раніше ми писали, що у Києві лихач влаштував моторошну ДТП зі "швидкою".

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