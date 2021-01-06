Я не проста людина: у Києві водій їхав на пішоходів, бо хотів на ялинку

У Києві лихач вирішив покружляти по Контрактовій площі, маневруючи серед пішоходів і ледь не наїжджаючи на них. Водій хотів підібратися ближче до ялинки, а коли поліція зупинила його, виявилося, що він був сильно напідпитку.

"Пригода "не простої людини", який просто хотів заїхати до ялинки в Києві на Контрактовій", - підписане відео, опубліковане в Facebook dtp.kiev.ua.

На кадрах видно і чутно, що водій сильно нетверезий, але при цьому намагається приндитися перед поліцією, називаючи себе непростою людиною.

"Хлопці, я ж насправді, я - не проста людина, - заявляв водій, а на прохання пред'явити посвідчення погрожував. - Прибери руки, постраждаєш. Ти що думаєш, я тебе боюся? Та, срав я на тебе, зрозумів... Отакими котяхами!?"

У Києві п'яний водій хотів під'їхати до ялинки на Контрактовій площі (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі обурилися такою нахабною поведінкою і закликають забирати у таких право на водіння авто довічно.

Молодці, хлопці! Воно не просто людина, воно - НЛО. Треба відбирати права, щоб воно не могло сісти за кермо.

Видела его вчера, он припарковался прямо под Национальным банком. Очевидно, потом начал кружиться по площади.

Он не простой человек, он аватар, управляет синим телом.

Дебил котях, у таких права забирать навсегда, чтоб другим не повадно было.

Раніше ми писали, що у Києві лихач влаштував моторошну ДТП зі "швидкою".