Я не простой человек: в Киеве лихач ехал на пешеходов, потому что хотел на елку

В Киеве лихач решил покружить по Контрактовой площади, маневрируя среди пешеходов и едва не наезжая на них. Водитель хотел подобраться ближе к елке, а когда полиция остановила его, оказалось, что он был сильно навеселе.
"Приключение "не простого человека", который просто хотел заехать к елке в Киеве на Контрактовой", - подписано видео, опубликованное в Facebook dtp.kiev.ua.
На кадрах видно и слышно, что водитель сильно нетрезв, но при этом пытается хорохориться перед полицией, называя себе непростым человеком.
"Ребята, я ж на самом деле, я - не простой человек. - заявлял водитель, а на просьбу предъявить удостоверение угрожал. - Убери руки, пострадаешь. Ты что думаешь, я тебя боюсь? Да я срал на тебя, понял… Отакими котяхами!?"
Приключение "не простого человека", который просто хотел заехать к ёлке в Киеве на Контрактовой.Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, January 5, 2021
В Киеве пьяный водитель хотел подъехать к елке на Контрактовой площади (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В комментариях пользователи возмутились таким наглым поведением и призывают забирать у таких право на вождение авто пожизненно.
Ранее мы писали, что в Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой".
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