Я не простой человек: в Киеве лихач ехал на пешеходов, потому что хотел на елку

В Киеве водитель хотел подъехать к елке на Контрактовой площади (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве лихач решил покружить по Контрактовой площади, маневрируя среди пешеходов и едва не наезжая на них. Водитель хотел подобраться ближе к елке, а когда полиция остановила его, оказалось, что он был сильно навеселе.

"Приключение "не простого человека", который просто хотел заехать к елке в Киеве на Контрактовой", - подписано видео, опубликованное в Facebook dtp.kiev.ua.

На кадрах видно и слышно, что водитель сильно нетрезв, но при этом пытается хорохориться перед полицией, называя себе непростым человеком.

"Ребята, я ж на самом деле, я - не простой человек. - заявлял водитель, а на просьбу предъявить удостоверение угрожал. - Убери руки, пострадаешь. Ты что думаешь, я тебя боюсь? Да я срал на тебя, понял… Отакими котяхами!?"

Приключение "не простого человека", который просто хотел заехать к ёлке в Киеве на Контрактовой. Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, January 5, 2021

В Киеве пьяный водитель хотел подъехать к елке на Контрактовой площади (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи возмутились таким наглым поведением и призывают забирать у таких право на вождение авто пожизненно.

Молодці, хлопці! Воно не просто людина, воно - НЛО. Треба відбирати права, щоб воно не могло сісти за кермо.

Видела его вчера, он припарковался прямо под Национальным банком. Очевидно, потом начал кружиться по площади.

Он не простой человек, он аватар, управляет синим телом.

Дебил котях, у таких права забирать навсегда, чтоб другим не повадно было.

Ранее мы писали, что в Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой".