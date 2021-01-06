Я не проста людина: у Києві водій їхав на пішоходів, бо хотів на ялинку

У Києві лихач вирішив покружляти по Контрактовій площі, маневруючи серед пішоходів і ледь не наїжджаючи на них. Водій хотів підібратися ближче до ялинки, а коли поліція зупинила його, виявилося, що він був сильно напідпитку.
"Пригода "не простої людини", який просто хотів заїхати до ялинки в Києві на Контрактовій", - підписане відео, опубліковане в Facebook dtp.kiev.ua.
На кадрах видно і чутно, що водій сильно нетверезий, але при цьому намагається приндитися перед поліцією, називаючи себе непростою людиною.
"Хлопці, я ж насправді, я - не проста людина, - заявляв водій, а на прохання пред'явити посвідчення погрожував. - Прибери руки, постраждаєш. Ти що думаєш, я тебе боюся? Та, срав я на тебе, зрозумів... Отакими котяхами!?"
Пригода "не простої людини", який просто хотів заїхати до ялинки в Києві на Контрактовій.Posted by dtp.kiev.ua on Tuesday, January 5, 2021
У Києві п'яний водій хотів під'їхати до ялинки на Контрактовій площі (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У коментарях користувачі обурилися такою нахабною поведінкою і закликають забирати у таких право на водіння авто довічно.
Раніше ми писали, що у Києві лихач влаштував моторошну ДТП зі "швидкою".
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