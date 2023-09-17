Тільки для обраних. Як виглядають VIP-вагони Укрзалізниці, які недоступні звичайним пасажирам

Чому зараз VIP-вагони недоступні для замовлення

На балансі залізничної компанії є 12 вагонів-салонів. Кожен з них має інтер'єр, який вражає розкішшю. Якщо ж раніше їх міг замовити будь-який українець, то зараз ця послуга уже недоступна на сайті Укрзалізниці. А фото із інтер'єрами вагонів взагалі прибрали із порталу, втім вони залишились в інтернеті.

"Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення - недоступні", - відповіли у прес-службі Укрзалізниці у коментарі для Styler.

Оскільки під час війни УЗ є найкомфортнішим засобом для перевезень делегацій, то скоріш за все поки ці VIP-вагони не будуть доступними для замовлення пересічними громадянами.

Раніше Укрзалізниця повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Борис Джонсон у VIP-вагоні Укрзалізниці (фото: Укрзалізниця)

Як виглядають VIP-вагони

Усі VIP-вагони мають високий рівень комфорту. Одним із найпопулярніших серед пасажирів був "золотий вагон".

Він оснащений:

просторою кухнею з усією необхідною технікою

великою вітальнею

спальнею із двоспальним ліжком

просторим санвузлом

У таких вагонах є спеціальні купе для охорони та службового персоналу. Також залежно від виду вагона, вони можуть вмістити від 5 до 11 пасажирів.

Усі елементи інтер'єру продумані до деталей та доповнюють одне одного. Тут і вишукані люстри, й посуд високої якості, аби пасажири під час поїздки відчували себе максимально комфортно.

Ось так виглядає "золотий вагон" (фото: Укрзалізниця)

Скільки коштував проїзд у таких вагонах

Раніше такі вагони курсували за маршрутом Київ - Львів, Одеса - Львів, Одеса - Харків, Київ - Дніпро. Їх потрібно було замовляти щонайменше за 5 днів до поїздки. Для цього потрібно було написати спеціальну заяву.

Вартість поїздки у "золотому вагоні" становила близько 34 тис. грн. В інших коливалася від 16 до 28 тис. грн. На ціну поїздки також впливала відстань перевезення.

Ось так виглядають VIP-вагони (фото: Укрзалізниця)