У Києві здають в оренду квартиру за мільйон гривень на місяць. Дивіться, як вона виглядає

У Києві здають в оренду 3-кімнатну квартиру поблизу цирку за рекордну суму - 1 107 129 грн на місяць. Відповідне оголошення опублікували на сайті OLX.

Про те, як виглядають ці апартаменти та які умови у них, дивіться у нашому матеріалі Styler.

Як виглядає ця квартира

Ця 3-кімнатна квартира розташована на вул. Золотоустівській, що поблизу цирку. Це вважається елітним районом, оскільки зовсім поруч з центром столиці.

"Квартира у новобудові площею 108 кв. м. Має дві спальні кімнати, велику вітальню з панорамними вікнами та шкіряним диваном, два телевізори, два балкони, два санвузли з душовою та джакузі. Кухня з мармуру та дорогою електронікою, два холодильники, посудомийка, бойлер, підлога утеплена, кондиціонери", - йдеться в оголошенні.

Також вказано, що здають в оренду людям, які не мають домашніх тварин.

Зауважимо, що квартира розташована на 11 поверсі, і як видно із фото - з вікон панорама відкривається на інші висотки та недобудову.

Ось так виглядають елітні апартаменти (скриншот)

Які додаткові опції при оренді цих апартаментів

Згідно з оголошенням рієлтора, квартира розташована у будинку, який збудований на початку 2000-х років. Опалення у ньому централізоване, квартира з євроремонтом.

Серед побутової техніки, що присутня у квартирі: електрочайник, фен, плита, варильна панель, духова шафа, холодильник, посудомийна машина, пральна машина, пилосос, телевізор.

У розділі комфорт зазначено: кондиціонер, душова кабіна, меблі на кухні, гардероб, балкон, лоджія, панорамні вікна, гостьовий паркінг, ліфт та вантажний ліфт.

Серед переваг також зазначено, що поряд розташований дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин, супермаркет, ТРЦ, Парк, аптека, лікарня, поліклініка, ресторан, кафе, кінотеатр, театр, відділення пошти, відділення банку, банкомат і метро.

Ось так виглядають елітні апартаменти (скриншот)