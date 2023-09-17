Только для избранных. Как выглядят VIP-вагоны Укрзализныци, которые недоступны обычным пассажирам

Почему сейчас VIP-вагоны недоступны для заказа

На балансе железнодорожной компании есть 12 вагонов-салонов. Каждый из них имеет интерьер, который поражает роскошью. Если раньше их мог заказать любой украинец, то сейчас эта услуга уже недоступна на сайте Укрзализныци. А фото с интерьерами вагонов вообще убрали с портала, однако они остались в интернете.

"В настоящее время VIP-вагоны задействованы для перевозки дипломатических делегаций, для заказа - недоступны", - ответили в пресс-службе Укрзализныци в комментарии для Styler.

Поскольку во время войны УЗ является самым комфортным средством для передвижений делегаций, то, скорее всего, пока эти VIP-вагоны не будут доступны для заказа рядовыми гражданами.

Ранее Укрзализныця сообщала, что в этих вагонах ездил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент ФРГ Франко-Вальтер Штайнмайер, пресс-секретарь Палаты представителей Ненси Пелоси и много других политиков.

Борис Джонсон в VIP-вагоне Укрзализныци (фото: Укрзализныця)

Как выглядят VIP-вагоны

Все VIP-вагоны имеют высокий уровень комфорта. Одним из самых популярных среди пассажиров был "золотой вагон".

Он оснащен:

просторной кухней со всей необходимой техникой

большой гостиной

спальней с двуспальной кроватью

просторным санузлом

В таких вагонах есть специальные купе для охраны и служебного персонала. Также в зависимости от вида вагона, они могут вместить от 5 до 11 пассажиров.

Все элементы интерьера продуманы до деталей и дополняют друг друга. Здесь и изысканные люстры, и посуда высокого качества, чтобы пассажиры во время поездки чувствовали себя максимально комфортно.

Вот так выглядит "золотой вагон" (фото: Укрзализныця)

Сколько стоил проезд в таких вагонах

Раньше такие вагоны курсировали по маршруту Киев - Львов, Одесса - Львов, Одесса - Харьков, Киев - Днепр. Их нужно было заказывать не менее, чем за 5 дней до поездки. Для этого нужно было написать специальное заявление.

Стоимость поездки в "золотом вагоне" составляла около 34 тыс. грн. В остальных VIP-вагонах цена колебалась от 16 до 28 тыс. грн. На стоимость поездки также влияло расстояние поездки.

Вот так выглядят VIP-вагоны (фото: Укрзализныця)