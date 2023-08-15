Просто викинете взуття. Ці помилки зіпсують кросівки під час прання

Неправильний режим

Коли потрібно випрати взуття, то в ідеалі варто надавати перевагу лише режиму "взуття". Якщо такого в пральній машині немає, то підійде "делікатний" або "джинси". Також важливим є режим віджиму, який не повинний перевищувати 800 оборотів. Найкраще встановити 600.

Занадто висока температура

Максимальна температура для прання такого взуття - 40 градусів. Вища температура може зіпсувати кросівки, нижча - буде неефективною.

Не перевіряти взуття перед пранням

В першу чергу потрібно перевірити, чи не відклеїлась підошва. Якщо виникла така ситуація, то краще випрати кросівки вручну, аби ще більше не зіпсувати взуття.

Використання сушильної машини

Якщо не хочете зіпсувати випране взуття, то ні в якому разі не кладіть його в сушильну машину. Все тому, що висока температура може деформувати кросівки.

Оптимальна для сушіння температура - кімнатна, близько 20 градусів. Всередину взуття можна покласти папір. Це можуть бути серветки, паперові або бавовняні рушники. Однак точно не газети: друкарська фарба може забруднити кросівки.

Як підготувати взуття до прання

Перед завантаженням кросівок в пральну машину, потрібно: