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Просто викинете взуття. Ці помилки зіпсують кросівки під час прання

Які помилки зіпсують взуття (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Більшість людей перуть кросівки в машинці. Проте, мало хто дотримується рекомендацій правильного прання. Після чого взуття псується і його можна викидати в смітник.

Про поширені помилки при пранні кросівок - читайте в матеріалі Styler.

Неправильний режим

Коли потрібно випрати взуття, то в ідеалі варто надавати перевагу лише режиму "взуття". Якщо такого в пральній машині немає, то підійде "делікатний" або "джинси". Також важливим є режим віджиму, який не повинний перевищувати 800 оборотів. Найкраще встановити 600.

Занадто висока температура

Максимальна температура для прання такого взуття - 40 градусів. Вища температура може зіпсувати кросівки, нижча - буде неефективною.

Не перевіряти взуття перед пранням

В першу чергу потрібно перевірити, чи не відклеїлась підошва. Якщо виникла така ситуація, то краще випрати кросівки вручну, аби ще більше не зіпсувати взуття.

Використання сушильної машини

Якщо не хочете зіпсувати випране взуття, то ні в якому разі не кладіть його в сушильну машину. Все тому, що висока температура може деформувати кросівки.

Оптимальна для сушіння температура -  кімнатна, близько 20 градусів. Всередину взуття можна покласти папір. Це можуть бути серветки, паперові або бавовняні рушники. Однак точно не газети: друкарська фарба може забруднити кросівки.

Як підготувати взуття до прання

Перед завантаженням кросівок в пральну машину, потрібно:

  • очистити барабан від забруднень і застряглих каменів, а підошву як слід вимити
  • застебнути кнопки взуття
  • устілки і шнурки витягнути - їх краще прати руками

 

Раніше ми писали, як легко відмити липкі сліди від скотчу або наклейок.

Також читайте, як почистити дуже брудну духовку.

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