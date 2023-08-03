Буде як новенька. Як почистити дуже брудну духовку

Духовка - це незамінна річ на кухні. Проте в ній залишається багато жиру та бруду після приготування їжі.

Оцет

Змішайте 0,5 склянки оцту з 1 л води та налийте суміш у пульверизатор. Отриманою сумішшю обприскайте всі брудні поверхні духовки. Розчин не змивайте, а залиште його діяти на ніч. Наступного ранку витріть духовку за допомогою щітки або сухої губки для миття посуду, потім все змийте водою.

Харчова сода

Харчова сода - це чудовий плямовивідник, абразивний білий порошок творить чудеса. Змішайте трохи води з харчовою содою до утворення пасти. Далі нанесіть отриману суміш на духовку , залиште на ніч і в ранці змийте вологою губкою.

Сіль

Змочіть забруднені місця духовки за допомогою вологої губки. Далі нанесіть сіль на бруд та нагрійте духовку до 50 градусів. Вимкніть, як тільки сіль стане коричневою та дочекайтеся, поки вона охолоне. Щіткою або сухою губкою витріть залишки бруду та залиште відкриті дверцята, щоб духовка висохла.

Лимонний сік

Вичавіть сік з двох-трьох лимонів та злийте його в пульверизатор. Додайте в пляшку склянку води та добре збовтайте суміш . Після цього обприскайте всі забруднення - вікна, бічні стінки та решітки. Залиште на декілька хвилин, потім змийте водою.

Господарче мило