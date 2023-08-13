Як легко відмити липкі сліди від скотчу або наклейок: ефективні способи

Часто виникає ситуація, коли після покупки посуду чи побутової техніки залишаються сліди від скотчу та наклейок. Однак цю ситуацію можна легко виправити.

Як легко впоратися з такою проблемою - читайте в матеріалі Styler.

Скотч

Такий метод спрацює тільки в випадках зі свіжими, не сильно приклеєними етикетками. На залишки від етикетки потрібно ретельно приклеїти клейку стрічку та міцно утримувати її рукою. Далі різким рухом зірвати скотч.

Потрібно повторювати цю процедуру до тих пір, поки позитивний результат не буде досягнутий.

Олія

Просочіть паперову серветку олією та покладіть на липкий слід. Залиште на ніч. Після цього помийте річ гарячою водою за допомогою господарського мила. Від наклейки або скотчу не залишиться ні сліду.

Фен

Цей спосіб майже не вимагає зусиль. Візьміть фен, нагрійте гарячим потоком повітря етикетку. Після цього зніміть наклейку та витріть липкий слід, поки він не охолонув.

Спирт

Підійдуть будь-які спиртовмісні продукти: горілка, одеколон, дезодорант. Чим вище концентрація, тим краще.

Змочіть ганчірку або серветку в спирті та протріть липкий слід. Метод слід застосовувати з обережністю. Не на всі поверхні можна наносити спирт. Щоб уникнути деформації покриття, можна провести попередній тест на непомітній зоні речі.

Сода

У склянці води розчиніть 4 ст. л. соди. У цьому густому розчині змочіть губку і протріть залишки скотчу. Після цього змийте звичайною водою.

Вологі серветки

Зовсім незначні липкі сліди видаляються звичайними вологими серветками. Спосіб досить простий, але часом займає чимало часу. Все, що потрібно робити - взяти вологу серветку і терти нею пляму до тих пір, поки вона не зникне.