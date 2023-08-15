Просто выбросите обувь. Эти ошибки испортят кроссовки во время стирки

Большинство людей стирают кроссовки в машинке. Однако мало кто придерживается рекомендаций правильной стирки. После чего обувь портится и ее можно выбрасывать в помойку.
О распространенных ошибках при стирке кроссовок - читайте в материале Styler.
Когда нужно постирать обувь, то в идеале следует отдавать предпочтение только режиму "обувь". Если такового в стиральной машине нет, то подойдет "деликатный" или "джинсы". Также важен режим отжима, который не должен превышать 800 оборотов. Лучше всего установить 600.
Максимальная температура для стирки такой обуви - 40 градусов. Более высокая температура может испортить кроссовки, ниже - будет неэффективной.
В первую очередь нужно проверить, не отклеилась ли подошва. Если возникла такая ситуация, лучше постирать кроссовки вручную, чтобы еще больше не испортить обувь.
Если не хотите испортить выстиранную обувь, то ни в коем случае не кладите ее в сушильную машину. Все потому, что высокая температура может деформировать кроссовки.
Оптимальная для сушки температура - комнатная, около 20 градусов. Внутрь обуви можно положить бумагу. Это могут быть салфетки, бумажные или хлопчатобумажные полотенца. Однако точно не газеты: типографская краска может загрязнить кроссовки.
Перед загрузкой кроссовок в стиральную машину нужно:
Раньше мы писали, как легко отмыть липкие следы от скотча или наклеек.
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