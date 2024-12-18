Просто викидаєте кошти. Тренер назвав 9 супер шкідливих продуктів з магазину

Українці мають знати, що є продукти, які не тільки не приносять користі, а й можуть шкодити здоров’ю. Більшість із них - це промислові харчові вироби, перенасичені консервантами, цукром, трансжирами та іншими шкідливими добавками.

Про 9 некорисних продуктів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрія Попко в Facebook.

Ковбасні вироби

Сосиски, сардельки та промислові ковбаси містять мінімум м’яса. Їхній склад часто включає цукор, барвники, підсилювачі смаку та трансжири. Ці продукти провокують запальні процеси в організмі, порушують мікрофлору кишечника та можуть сприяти розвитку серйозних захворювань, зокрема раку. Навіть дорогі ковбаси не гарантують якості, оскільки оброблене м’ясо часто містить шкідливі домішки.

Кондитерські вироби

Торти, печиво та інші солодощі із супермаркетів переважно складаються з цукру, дешевої пальмової олії та штучних добавок. Ці продукти багаті на "порожні калорії", які сприяють набору ваги та викликають запалення в організмі. Уникайте дешевих виробів і надавайте перевагу десертам із натуральних інгредієнтів.

Солодкі газовані напої

У літрі солодкої води може міститися до 22 ложок цукру. Це — поєднання фарбованої води та великої кількості цукру, що спричиняє ризик діабету, ожиріння та порушення обміну речовин.

Чіпси та смажена їжа у фритюрниці

Чіпси, картопля фрі та схожі продукти містять трансжири, які є сильними канцерогенами. Вживання таких продуктів перевантажує організм шкідливими жирами, що може сприяти розвитку серцево-судинних хвороб і раку.

Йогурти з наповнювачами

Магазинні йогурти з фруктовими наповнювачами багаті на цукор, ароматизатори та загущувачі. Домашній йогурт або класичний натуральний продукт без добавок є значно кориснішим вибором.

Майонез

Магазинний майонез часто містить трансжири, консерванти та стабілізатори. Він не тільки надзвичайно калорійний, але й негативно впливає на мікрофлору кишечника.

Крабові палички

Це не крабове м’ясо, а дешеві рибні відходи, доповнені консервантами та ароматизаторами. Вони не мають жодної користі та можуть містити небезпечні хімічні речовини.

Консерви

Хоча консерви, як-от тунець у власному соку, можуть бути менш шкідливими, більшість консервованих продуктів містить консерванти, зайвий жир та важкі метали. Це "екстрена їжа", але точно не для щоденного раціону.

Фруктові соки та фреші

Пакетовані соки здебільшого складаються з цукру, води та ароматизаторів. Навіть натуральні соки без клітковини є швидким джерелом глюкози та фруктози, які провокують різкі викиди інсуліну. Краще їсти цілі фрукти або вживати сік із їжею.

Що варто обирати?

Надавайте перевагу свіжим, необробленим продуктам:

свіже м’ясо замість ковбаси,

свіжу рибу замість консерв,

цілі фрукти й овочі замість соків.

Чим менше обробки пройшов продукт, тим більше користі він приносить. Це не лише заощадить кошти, а й збереже здоров’я.