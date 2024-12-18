Просто выбрасываете деньги. Тренер назвал 9 супер вредных продуктов из магазина

Украинцы должны знать, что есть продукты, которые не только не приносят пользы, но и могут вредить здоровью. Большинство из них - это промышленные пищевые изделия, перенасыщенные консервантами, сахаром, трансжирами и другими вредными добавками.

О 9 неполезных продуктах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попко в Facebook.

Колбасные изделия

Сосиски, сардельки и промышленные колбасы содержат минимум мяса. Их состав часто включает сахар, красители, усилители вкуса и трансжиры. Эти продукты провоцируют воспалительные процессы в организме, нарушают микрофлору кишечника и могут способствовать развитию серьезных заболеваний, в частности рака. Даже дорогие колбасы не гарантируют качества, поскольку обработанное мясо часто содержит вредные примеси.

Кондитерские изделия

Торты, печенье и другие сладости из супермаркетов преимущественно состоят из сахара, дешевого пальмового масла и искусственных добавок. Эти продукты богаты "пустыми калориями", которые способствуют набору веса и вызывают воспаление в организме. Избегайте дешевых изделий и отдавайте предпочтение десертам из натуральных ингредиентов.

Сладкие газированные напитки

В литре сладкой воды может содержаться до 22 ложек сахара. Это - сочетание окрашенной воды и большого количества сахара, что вызывает риск диабета, ожирения и нарушения обмена веществ.

Чипсы и жареная пища во фритюрнице

Чипсы, картофель фри и похожие продукты содержат трансжиры, которые являются сильными канцерогенами. Употребление таких продуктов перегружает организм вредными жирами, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых болезней и рака.

Йогурты с наполнителями

Магазинные йогурты с фруктовыми наполнителями богаты сахаром, ароматизаторами и загустителями. Домашний йогурт или классический натуральный продукт без добавок является значительно более полезным выбором.

Майонез

Магазинный майонез часто содержит трансжиры, консерванты и стабилизаторы. Он не только чрезвычайно калорийный, но и негативно влияет на микрофлору кишечника.

Крабовые палочки

Это не крабовое мясо, а дешевые рыбные отходы, дополненные консервантами и ароматизаторами. Они не имеют никакой пользы и могут содержать опасные химические вещества.

Консервы

Хотя консервы, например тунец в собственном соку, могут быть менее вредными, большинство консервированных продуктов содержит консерванты, лишний жир и тяжелые металлы. Это "экстренная еда", но точно не для ежедневного рациона.

Фруктовые соки и фреши

Пакетированные соки в основном состоят из сахара, воды и ароматизаторов. Даже натуральные соки без клетчатки являются быстрым источником глюкозы и фруктозы, которые провоцируют резкие выбросы инсулина. Лучше есть целые фрукты или употреблять сок с пищей.

Что стоит выбирать?

Отдавайте предпочтение свежим, необработанным продуктам:

свежее мясо вместо колбасы,

свежую рыбу вместо консервов,

целые фрукты и овощи вместо соков.

Чем меньше обработки прошел продукт, тем больше пользы он приносит. Это не только сэкономит средства, но и сохранит здоровье.