Просто выбрасываете деньги. Тренер назвал 9 супер вредных продуктов из магазина
Украинцы должны знать, что есть продукты, которые не только не приносят пользы, но и могут вредить здоровью. Большинство из них - это промышленные пищевые изделия, перенасыщенные консервантами, сахаром, трансжирами и другими вредными добавками.
О 9 неполезных продуктах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попко в Facebook.
Колбасные изделия
Сосиски, сардельки и промышленные колбасы содержат минимум мяса. Их состав часто включает сахар, красители, усилители вкуса и трансжиры. Эти продукты провоцируют воспалительные процессы в организме, нарушают микрофлору кишечника и могут способствовать развитию серьезных заболеваний, в частности рака. Даже дорогие колбасы не гарантируют качества, поскольку обработанное мясо часто содержит вредные примеси.
Кондитерские изделия
Торты, печенье и другие сладости из супермаркетов преимущественно состоят из сахара, дешевого пальмового масла и искусственных добавок. Эти продукты богаты "пустыми калориями", которые способствуют набору веса и вызывают воспаление в организме. Избегайте дешевых изделий и отдавайте предпочтение десертам из натуральных ингредиентов.
Сладкие газированные напитки
В литре сладкой воды может содержаться до 22 ложек сахара. Это - сочетание окрашенной воды и большого количества сахара, что вызывает риск диабета, ожирения и нарушения обмена веществ.
Чипсы и жареная пища во фритюрнице
Чипсы, картофель фри и похожие продукты содержат трансжиры, которые являются сильными канцерогенами. Употребление таких продуктов перегружает организм вредными жирами, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых болезней и рака.
Йогурты с наполнителями
Магазинные йогурты с фруктовыми наполнителями богаты сахаром, ароматизаторами и загустителями. Домашний йогурт или классический натуральный продукт без добавок является значительно более полезным выбором.
Майонез
Магазинный майонез часто содержит трансжиры, консерванты и стабилизаторы. Он не только чрезвычайно калорийный, но и негативно влияет на микрофлору кишечника.
Крабовые палочки
Это не крабовое мясо, а дешевые рыбные отходы, дополненные консервантами и ароматизаторами. Они не имеют никакой пользы и могут содержать опасные химические вещества.
Консервы
Хотя консервы, например тунец в собственном соку, могут быть менее вредными, большинство консервированных продуктов содержит консерванты, лишний жир и тяжелые металлы. Это "экстренная еда", но точно не для ежедневного рациона.
Фруктовые соки и фреши
Пакетированные соки в основном состоят из сахара, воды и ароматизаторов. Даже натуральные соки без клетчатки являются быстрым источником глюкозы и фруктозы, которые провоцируют резкие выбросы инсулина. Лучше есть целые фрукты или употреблять сок с пищей.
Что стоит выбирать?
Отдавайте предпочтение свежим, необработанным продуктам:
- свежее мясо вместо колбасы,
- свежую рыбу вместо консервов,
- целые фрукты и овощи вместо соков.
Чем меньше обработки прошел продукт, тем больше пользы он приносит. Это не только сэкономит средства, но и сохранит здоровье.
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