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Просто та швидко: рецепт приготування смачних пиріжків з м'ясом на сковорідці

Як приготувати пиріжки з м'ясом (фото: maxresdefault)
Автор: Тетяна Самарук

Пиріжки з м’ясом чудово підходять як закуска чи перекус. Їх зручно брати на обід на роботу, адже вони смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо смачно щодня".

Що необхідно

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 500 г
  • сіль для тіста - 0,5 ч.л
  • вода гаряча - 250 мл
  • олія для тіста - 2 ст.л
  • курячий фарш - 500 г
  • цибуля - 1 шт.
  • олія для начинки - 1 ст.л

Легкий спосіб приготування

Щоб замісити тісто, в миску просійте борошно, додайте сіль, окріп і розмішайте ложкою. Потім додайте олію та вимісіть тісто руками. Покладіть його в целофановий пакет і дайте відпочити 30-40 хвилин.

Для начинки цибулю почистьте та розріжте навпіл. Половину подрібніть та обсмажте на олії, а другу половину пропустіть через прес.

До курячого фаршу додайте сіль, спеції для м’яса, всю цибулю та добре перемішайте.

Тісто потрібно розділити на 5 частин, кожну розкачайте у круглий корж. На середину викладіть начинку, краї тіста зберіть до центру та ретельно закріпіть. Потім розкачайте качалкою у круглий пиріжок.

Смажте потрібно на олії по 4 хвилини з кожної сторони.

Рецепт приготування пиріжків з м'ясом (скриншот) 

 

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачні картопляні "човники" з грибами.

Також ми писали про рецепт приготування смачної домашньої локшини.

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