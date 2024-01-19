Просто та швидко: рецепт приготування смачних пиріжків з м'ясом на сковорідці

Що необхідно

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 500 г

сіль для тіста - 0,5 ч.л

вода гаряча - 250 мл

олія для тіста - 2 ст.л

курячий фарш - 500 г

цибуля - 1 шт.

олія для начинки - 1 ст.л

Легкий спосіб приготування

Щоб замісити тісто, в миску просійте борошно, додайте сіль, окріп і розмішайте ложкою. Потім додайте олію та вимісіть тісто руками. Покладіть його в целофановий пакет і дайте відпочити 30-40 хвилин.

Для начинки цибулю почистьте та розріжте навпіл. Половину подрібніть та обсмажте на олії, а другу половину пропустіть через прес.

До курячого фаршу додайте сіль, спеції для м’яса, всю цибулю та добре перемішайте.

Тісто потрібно розділити на 5 частин, кожну розкачайте у круглий корж. На середину викладіть начинку, краї тіста зберіть до центру та ретельно закріпіть. Потім розкачайте качалкою у круглий пиріжок.

Смажте потрібно на олії по 4 хвилини з кожної сторони.

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