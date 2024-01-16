Як приготувати смачні картопляні "човники" з грибами: простий покроковий рецепт
Чудовим варіантом для вечері стане запечена картопля з грибами. Така страва дуже легко готується та ще й сподобається усій сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Гвоздики".
Що знадобиться
До начинки можна додати будь-які овочі. Також можна додати м’ясний фарш.
Згідно з рецептом для приготування знадобиться:
- картопля - 8 шт.
- печериці - 200 г
- цибуля - 1 шт.
- плавлений сир - 90 г
- прованські трави - 5 г
- часник сушений - 5 г
- сіль та перець - до свого смаку
- олія - 30 мл
Спосіб приготування
Спочатку картоплю середнього розміру ретельно помийте, залийте водою та зваріть до готовності (30 хвилин).
Після цього гриби наріжте тонкими пластинками, а цибулю - півкільцями.
Розігрійте сковороду з олією, викладіть в неї цибулю й гриби. Посоліть, поперчіть і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.
Далі готову картоплю розріжте навпіл, за допомогою ложки або ножа виберіть з неї середину. Відкладіть її убік або можете подрібнити й додати до начинки.
Деко застеліть пергаментом, змастіть олією та викладіть на нього половинки картоплі й наповніть начинкою. Все посипте сиром, спеціями, полийте майонезом.
Картоплю відправте у духовку, розігріту до 180°C на 30-40 хвилин.
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