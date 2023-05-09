Просто та ефективно: ось чим можна замінити дезодорант

Інколи так трапляється, що закінчується улюблений дезодорант, а вам терміново потрібно на зустріч. У такому випадку є маса підручних засобів, які цілком здатні врятувати ситуацію.
Чим можна легко замінити дезодорант - читайте на Styler нижче.
Дезодоранти використовуються в основному для усунення неприємних запахів, викликаних потовиділенням. Більшість з них виготовленні з певним ароматом та у поєднанні з алкоголем, що робить дезодоранти ефективними протягом дванадцяти годин. Такий косметичний засіб зазвичай легко поглинається організмом.
Загалом, дезодорант можна замінити такими простими засобами:
Також швидко врятувати ситуацію допоможуть народні засоби.
Щоб замінити дезодорант, знадобиться:
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