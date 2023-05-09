Просто и эффективно: вот чем можно заменить дезодорант

Иногда так случается, что заканчивается любимый дезодорант, а вам срочно нужно на встречу. В таком случае есть масса подручных средств, вполне способных спасти ситуацию.
Чем можно легко заменить дезодорант - читайте на Styler ниже.
Простые средства
Дезодоранты используются в основном для устранения неприятных запахов, вызванных потоотделением. Большинство из них изготовлено с определенным ароматом и в сочетании с алкоголем, что делает дезодоранты эффективными в течение двенадцати часов. Такое косметическое средство обычно легко поглощается организмом.
В общем, дезодорант можно заменить следующими простыми средствами: