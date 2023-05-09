Просто та ефективно: ось чим можна замінити дезодорант

Інколи так трапляється, що закінчується улюблений дезодорант, а вам терміново потрібно на зустріч. У такому випадку є маса підручних засобів, які цілком здатні врятувати ситуацію.

Чим можна легко замінити дезодорант - читайте на Styler нижче.