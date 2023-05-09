Просто та ефективно: ось чим можна замінити дезодорант
Інколи так трапляється, що закінчується улюблений дезодорант, а вам терміново потрібно на зустріч. У такому випадку є маса підручних засобів, які цілком здатні врятувати ситуацію.
Чим можна легко замінити дезодорант - читайте на Styler нижче.
Прості засоби
Дезодоранти використовуються в основному для усунення неприємних запахів, викликаних потовиділенням. Більшість з них виготовленні з певним ароматом та у поєднанні з алкоголем, що робить дезодоранти ефективними протягом дванадцяти годин. Такий косметичний засіб зазвичай легко поглинається організмом.
Загалом, дезодорант можна замінити такими простими засобами:
- ефірні олії - чудово маскують неприємний запах;
- мило антибактеріальне з триклозаном - знищує причину неприємного запаху;
- дитяча присипка - нейтралізує зайву вологу та поглинає неприємний запах;
- санітайзер - маскує запах поту на кілька годин.
Народні методи
Також швидко врятувати ситуацію допоможуть народні засоби.
Щоб замінити дезодорант, знадобиться:
- лимон - часточки потримайте кілька хвилин у пахвових западинах;
- перекис водню - у пів склянки води додайте одну чайну ложку перекису і нанесіть на чисту та суху шкіру пахв;
- харчова сода - додайте одну чайну ложку і склянку води та змастіть пахви;
- настій з ромашки та соди - 50 грамів ромашки заваріть у літрі води, охолодіть протягом години й додайте столову ложку соди. Цим розчином можна протирати місця підвищеної пітливості на тілі;
- кам'яна сіль - ще один борець з бактеріями - кам'яна сіль. Її часто використовують в складі натуральних дезодорантів через її здатність нейтралізувати запах на цілий день.
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