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Просто и эффективно: вот чем можно заменить дезодорант

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Вторник 09 мая 2023 13:56
Просто и эффективно: вот чем можно заменить дезодорант Чем заменить дезодорант (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда так случается, что заканчивается любимый дезодорант, а вам срочно нужно на встречу. В таком случае есть масса подручных средств, вполне способных спасти ситуацию.

Чем можно легко заменить дезодорант - читайте на Styler ниже.

Простые средства

Дезодоранты используются в основном для устранения неприятных запахов, вызванных потоотделением. Большинство из них изготовлено с определенным ароматом и в сочетании с алкоголем, что делает дезодоранты эффективными в течение двенадцати часов. Такое косметическое средство обычно легко поглощается организмом.

В общем, дезодорант можно заменить следующими простыми средствами:

  • эфирные масла - прекрасно маскируют неприятный запах;
  • мыло антибактериальное с триклозаном - уничтожает причину неприятного запаха;
  • детская присыпка - нейтрализует лишнюю влагу и поглощает неприятный запах;
  • санитайзер - маскирует запах пота на несколько часов.

Народные методы

Также быстро спасти ситуацию помогут народные средства.

Чтобы заменить дезодорант, понадобится:

  • лимон - дольки подержите несколько минут в подмышечных впадинах;
  • перекись водорода - в полстакана воды добавьте одну чайную ложку перекиси и нанесите на чистую и сухую кожу подмышек;
  • пищевая сода - добавьте одну чайную ложку и стакан воды и смажьте подмышки;
  • настой из ромашки и соды - 50 граммов ромашки заварите в литре воды, охладите в течение часа и добавьте столовую ложку соды. Этим раствором можно протирать места повышенной потливости на теле;
  • каменная соль - еще один борец с бактериями - каменная соль. Ее часто используют в составе натуральных дезодорантов из-за ее способности нейтрализовать запах на целый день.

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