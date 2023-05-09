Просто и эффективно: вот чем можно заменить дезодорант
Иногда так случается, что заканчивается любимый дезодорант, а вам срочно нужно на встречу. В таком случае есть масса подручных средств, вполне способных спасти ситуацию.
Чем можно легко заменить дезодорант - читайте на Styler ниже.
Простые средства
Дезодоранты используются в основном для устранения неприятных запахов, вызванных потоотделением. Большинство из них изготовлено с определенным ароматом и в сочетании с алкоголем, что делает дезодоранты эффективными в течение двенадцати часов. Такое косметическое средство обычно легко поглощается организмом.
В общем, дезодорант можно заменить следующими простыми средствами:
- эфирные масла - прекрасно маскируют неприятный запах;
- мыло антибактериальное с триклозаном - уничтожает причину неприятного запаха;
- детская присыпка - нейтрализует лишнюю влагу и поглощает неприятный запах;
- санитайзер - маскирует запах пота на несколько часов.
Народные методы
Также быстро спасти ситуацию помогут народные средства.
Чтобы заменить дезодорант, понадобится:
- лимон - дольки подержите несколько минут в подмышечных впадинах;
- перекись водорода - в полстакана воды добавьте одну чайную ложку перекиси и нанесите на чистую и сухую кожу подмышек;
- пищевая сода - добавьте одну чайную ложку и стакан воды и смажьте подмышки;
- настой из ромашки и соды - 50 граммов ромашки заварите в литре воды, охладите в течение часа и добавьте столовую ложку соды. Этим раствором можно протирать места повышенной потливости на теле;
- каменная соль - еще один борец с бактериями - каменная соль. Ее часто используют в составе натуральных дезодорантов из-за ее способности нейтрализовать запах на целый день.
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