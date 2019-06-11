Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фрукте

Супрун рассказала, что нужно знать о яблоках
Уляна Супрун развенчала распространенный миф о яблоках и отметила, что данный продукт не имеет железа, как изначально принято считать. Об этом эксперт рассказала в социальной сети Facebook.
Железо стоит искать в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме, ведь оно требуется организму для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.
Эксперт отметила: "Нехватка железа в рационе или неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию - недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение кислорода тканям".
Уляна Супрун развенчала миф о яблоках (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Чтобы предотвратить нехватку железа Супрун рекомендует следовать ряду советов:
Уляна Супрун развенчала миф о яблоках (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Напомним, что Супрун рассказала, как не стать жертвой еды, и почему домашняя еда намного полезней.
Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи.
Кроме того, чиновница решила рассказать о настоящей функциональной еде, растущей в наших дворах.