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Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фрукте

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 11:59
Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фрукте
Супрун развенчала миф о яблоках (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала, что нужно знать о яблоках

Уляна Супрун развенчала распространенный миф о яблоках и отметила, что данный продукт не имеет железа, как изначально принято считать. Об этом эксперт рассказала в социальной сети Facebook.

Железо стоит искать в продуктах и ​​растительного, и животного происхождения, но в разной форме, ведь оно требуется организму для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.

Эксперт отметила: "Нехватка железа в рационе или неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию - недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение кислорода тканям".

Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фрукте

Уляна Супрун развенчала миф о яблоках (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Чтобы предотвратить нехватку железа Супрун рекомендует следовать ряду советов:

  • Детям следует раз в год делать анализ крови, а в случае необходимости не пренебрегать курсами добавок железа.
  • Женщинам следует быть внимательными к менструальному циклу и кровопотерям. Дискомфорт и боль означают, что следует пройти осмотр.
  • Если у вас есть друзья или родственники веганы, не надо их убеждать есть мясо. Лучше убедитесь, что они раз в год сдают анализ крови и принимают добавки железа, витамина D и витамина В12.
  • Полюбите готовить пищу и узнавать о ней. Улучшение культуры питания и осведомленности людей о еде - одна из целей ВОЗ. Создайте себе полноценный рацион, который легко и приятно соблюдать.
  • Сонливость, одышка, синие губы, вялость - это сигналы того, что следует сдать анализ крови.

Вранье: Супрун развенчала распространенный миф о популярном фруктеУляна Супрун развенчала миф о яблоках (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун рассказала, как не стать жертвой еды, и почему домашняя еда намного полезней.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи.

Кроме того, чиновница решила рассказать о настоящей функциональной еде, растущей в наших дворах.

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