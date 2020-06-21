Зарплату медикам повысят на 25, 50 и 70% в зависимости от категории

Фото: медики (УНИАН)

Деньги на повышение зарплат заложены в госбюджете

Медицинским работникам с 1 сентября 2020 года будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70%. Повышение зарплат будет зависеть от их категории.

Об этом в обращении по случаю Дня медицинского работника сказал президент Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в этом году на строительство приемных отделений будет потрачено 6,5 млрд грн. Кроме того, расход на медицину увеличены почти на 8 млрд грн, а на 1,2 млрд будет направлено на экстренную медицинскую помощь.

"А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что он подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября 2020 года украинским медикам повысит заработную плату и на увеличение зарплат могут рассчитывать врачи, медсестры и санитары.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" составила 7 035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.

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Автор: Александр Белоус