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Пьяный коп в Виннице наехал на детей: все подробности

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 15:29
Пьяный коп в Виннице наехал на детей: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое детей получили травмы

В ночь на 5 июля в Виннице пьяный полицейский, который был за рулем микроавтобуса, протаранил сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба местной полиции, правоохранитель во время аварии находился не на службе.

Полицейский, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль и на перекрестке улиц Лебединского и Максима Шимко столкнулся с тремя автомобилями: "ВАЗ-21099", Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos. ДТП произошло в три часа ночи.

Пьяный коп в Виннице наехал на детей: все подробностиФото: Полицейский протаранил три авто (vinbazar.com)

Интересно, что при всех признаках алкогольного опьянения, коп пройти тест на содержание алкоголя в крови отказался. Во время ДТП травмы получили дети 10 и 15 лет, несовершеннолетние находились в автомобиле "ВАЗ-2109".

Полиция выясняет все детали произошедшего, а пьяному полицейскому "светит"  до трех лет лишения свободы.

Пьяный коп в Виннице наехал на детей: все подробностиФото: В Виннице коп наехал на детей (vinbazar.com)

По факту совершения ДТП возбуждено уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее мы писали, украинская певица родом из Закарпатья Иванна Багова попала в серьезную аварию по дороге в Словакию. Вместе с матерью они оказались в больнице. 

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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