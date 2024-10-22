Мода барикад. Як одяг ставав голосом протесту в Україні і світі

Існує одяг, який може бути символічним не лише для вас, а для цілих груп людей. Він нагадує про суспільні події і навіть досі транслює меседжі, які вкладалися в кожну подію.

Скільки символічних речей може лежати на полицях вашої домашньої шафи? Краватка, яку одягли на перше побачення, щасливі туфлі, в яких заходили до офісу роботи мрії, біла сукня, в якій йшли до вінця. Таких знакових елементів гардеробу можна пошукати ще чимало, і в кожного буде особлива історія.

Історичний приклад використання одягу, як символу

Вбрання українських козаків цілком справедливо назвати одним з найперших проявів символічності одягу. Адже історично так склалося, що для цього прошарку українського населення елементи гардеробу були й платою за полонених, і способом самоідентифікації, і засобом захисту.

Вбрання січових козаків та старшини 17-18 століття (фото: facebook.com/dnabb.org)

Після успішних військових походів козаки привозили чимало здобутків, серед яких часто був новий одяг. Найчастіше привезене вбрання носили саме ті, хто був причетний до цього походу. Так вони підкреслювали свій внесок у військову операцію, а також заслуговували повагу серед оточення. А якщо хтось сторонній одягав привезені речі, то його "нагороджували" зневажливими поглядами.

Одяг козаків ставав важливим засобом самоідентифікації, особливо в боях. В таких операціях вагомого значення надавали шапкам, адже вони давали можливість швидко відрізнити "свого" від "чужого". Крім цього, головний убір для українського козацтва мав ще й особливе духовне значення, уособлюючи козацьку гідність та владу.

Одяг, як символ жіночого спротиву

На міжнародній арені існує дуже багато прикладів того, коли за допомогою звичайних елементів одягу людина намагалася донести свої прагнення та переконання. Якщо звернутися до історії, то поступово можна вибудувати ланцюжок з кількох відомих демонстрацій.

На зламі 19 та 20 століть набув поширеності рух суфражисток. Найбільш впливовим він став на території Великої Британії та США. Дослівно суфражистка перекладається як "поборниця виборчого права". Відповідно розуміємо, що рух стосувався жінок, які домагалися отримання виборчого права, а також інших економічних та політичних прав.

Суфражистки організовували ненасильницькі мирні акції, щоб донести свої вимоги. Але що стосовно одягу? Активістки закріпили за собою три основні кольори своєї діяльності: фіолетовий, білий та золотаво-жовтий. Та найбільше аудиторії відгукнувся білий колір.

Рух суфражисток у Нью-Йорку (фото: Вікіпедія)

Річ у тім, що тканина цього кольору була доступною всім верствам населення. Тому до суфражисток долучалися представниці різних класів, одягаючи білі сукні чи фартухи.

Українські жінки також не відставали від боротьби за свої права. В нашій історії ми не бачимо яскравого прикладу використання білих елементів жіночого одягу, як символу руху. Проте мода стала інструментом привернення уваги дещо іншим чином.

Розвивали жіночий рух українки з маленьких кроків. Для початку організовували угрупування взаємопідтримки, при яких діяли садки і притулки, пункти допомоги нужденним тощо. Однією з таких активісток була Герміна Шухевич - бабуся відомого українського діяча Романа Шухевича.

Герміна Шухевич - активна учасниця руху феміністок (фото: facebook.com/Локальна історія)

Саме ця жінка почала демонструвати свої погляди через моду. Герміна стала засновницею спілки, яка займалася пошиттям одягу, а також вишиванням та гаптуванням. Шухевич навіть вдалося організувати перші українські покази мод, на яких активно просувався одяг з національними елементами.

Свою ж позицію стосовно рівності у правах чоловіків та жінок Герміна показала достатньо сміливим та навіть трохи зухвалим модним образом. Вона стала першою жінкою, яка привселюдно з’явилася у штанах. Для тодішніх реалій це був серйозний виклик.

Родина Шухевичів (фото: facebook.com/Локальна історія)

Як одяг ставав "голосом" суспільства у світі

І хоч стиль демонстрацій та вимог змінюється, проте одяг донині лишається незмінним інструментом передачі своїх поглядів.

2017 рік у США відзначився масштабною хвилею демонстрацій, які трапилися в перший робочий день Дональда Трампа на посаді президента. Акцію назвали "Маршем жінок", а її основною метою було продемонструвати тодішньому президенту, що права жінки - це насамперед права людини.

Для самоідентифікації активістки використовували рожеві шапочки. Мабуть, подиву не викликає вибір кольору, оскільки навіть попри розмивання гендерних меж і певну гендерну флюїдність рожевий колір досі закріплений в свідомості людей за жіночою статтю. Та, на думку стилістки-психологині Дар’ї Морган, відповідність кольору аргументована не лише цим.

"Рожевий так чи інакше закріплений за проявами певної фемінності, ніжності, тонкості, чуйності, дитячого стану, беззахисності. Він є показником того, що я не борюся, я потребую твого схвалення та відчуття безпеки від тебе", - пояснює експертка.

Використання символічних рожевих шапочок під час "Маршу жінок" у США, 2017 рік (фото: Вікіпедія)

Вона переконана, що рожеві шапочки цілком і повністю відповідають рухові, оскільки виконують свою функцію. Якщо демонстрація мирна, то і символіка має обиратися відповідна, а саме це про рожевий колір. Цей відтінок ніби демонструє потребу привернення уваги до прав жінок, бо вони найперше все люди.

У 2018 році на премії "Золотий глобус" чимало зірок світового масштабу висловили свою мовчазну підтримку жертвам домашнього насильства. Це був знак залученості до рухів #MeToo та #TimesUp, метою яких було виступити проти насильства щодо жінок.

В чому полягала роль одягу? Анджеліна Джолі, Пенелопа Крус, Ніколь Кідман, Кендалл Дженнер, Емма Стоун, Джессіка Честейн, Меріл Стріп та багато інших зірок з’явилися на премії у чорних сукнях.

"Чорний колір, він що робить? Він допомагає відгородитися від світу, це тьма, якщо символічно це якось назвати. І тільки завдяки Коко Шанель він став кольором елегантності також. Але в загальному це колір трауру та певного бар’єру між мною та світом", - пояснює Морган.

Церемонія нагородження премії "Золотий глобус" у 2018 році (скриншот з YouTube-каналу NBC)

Премія "Золотий глобус" 2018 року стала саме тією подією, коли в мовчазному образі учасників читалося дуже багато сенсів. Символічно, що знаком протесту була чорна сукня. Цей елемент більш притаманний жіночому гардеробу, звідси й зв’язок із захистом жінок від насильства.

Одяг може доносити мовчазні меседжі не лише через кольори. Так символічність "Руху жовтих жилетів" пояснено не вибором кольору, а приналежністю до конкретної галузі. У 2018 році у Франції розпочалася низка протестів водіїв проти завищених цін на пальне.

"Рух жовтих жилетів" у Франції (фото: Вікіпедія)

Експертка з іміджевих технологій Тетяна Ілюк стверджує, що має бути не лише ідентифікація себе через одяг, але й вдало підібраний символізм. Тобто група має через певну річ репрезентувати свої цілі та цінності.

"Ці жовті жилети - це технологія ідентифікації. Вона просто показує приналежність людей до певної групи за своїм професійним спрямуванням", - підкреслює Тетяна.

Жовті жилети зі світловідбивними елементами повністю виконують свою функцію привернення уваги та самоідентифікації. Відповідно до законодавства Франції кожен водій повинен мати такий жилет у своєму автомобілі. Звідси випливає символічність підібраного одягу, який транслює думку причетних до руху.

Як за допомогою одягу поширюються меседжі в Україні

Згадайте свою шафу з 2004 року. Вам точно потрапить до рук якась річ знакового кольору, яка нагадає про Помаранчеву революцію. Тоді вулиці були переповнені людьми в оранжевому одязі, із шарфами чи стрічками цього кольору.

"В першу чергу це були люди, які були об’єднані довкола персони Віктора Ющенка, об’єднані ідеєю європейської демократичної України та її відходу від російського вектора", - пояснює Ілюк.

Віктор Ющенко зі своїми прибічниками (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Помаранчева революція, 2004 рік (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Помаранчевий колір одягу був способом ідентифікації прихильників руху, щоб можна було з легкістю відрізнити "свій" чи "чужий". Завдяки вдалому поєднанню кольорів та передачі їх через елементи одягу Помаранчева революція стала потужним іміджевим проєктом. Людям не треба було нічого нового вигадувати, в кожного в шафці лежала якась оранжева річ.

Колір надає додаткової сили одягу у трансляції меседжів. Дар’я Морган на 99,9% переконана, що вибір на помаранчевий впав не випадково.

"Помаранчевий - єдиний колір з усього спектру, який не має негативного значення. Так, всі кольори біполярні, а помаранчевий саме про енергію, веселощі, сонце, потужність. Коли ти бачиш помаранчевий, ти взагалі не відчуваєш небезпеки", - пояснює експертка.

Використання помаранчевих елементів одягу під час революції (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Вдалий колір та простий одяг настільки добре вписалися в картинку, що змогли згуртувати величезну кількість людей зі спільними цілями та поглядами. Цей символ став не лише способом ідентифікувати себе, але й інструментом демонстрації своїх поглядів через приналежність до певної групи.

Наближаючись до сьогодення, ми не припиняємо використовувати одяг як можливість щось сказати. Згадайте, коли набули популярності патріотичні кольори. Спочатку ними зацікавилося суспільство після Революції Гідності, а від 24 лютого 2022 року їхнє значення набуло більшої вагомості.

Люди вийшли на мітинг з українськими прапорами в окупованому Херсоні (фото: instagram.com/typical_kherson)

Річниця звільнення Херсона (фото: instagram.com/typical_kherson)

Використання патріотичного одягу під час акцій для підтримки військовополонених (фото: instagram.com/zaboy.donetsk)

Мітинг на підтримку України (фото: instagram.com/zaboy.donetsk)

"Зараз ми бачимо, що ідентифікація іде більше навіть не на вишиванки, а на патріотичні кольори. Жовто-блакитні кольори - Україна, все. Хоча є ще країни, які мають ці кольори, але війна актуалізувала блакитний і жовтий нашого прапора", - коментує Тетяна Ілюк.

Популярність блакитно-жовтого одягу (фото: instagram.com/odiag_made_in_ua)

Сьогодні жовто-блакитні сорочки, футболки, сукні, костюми допомагають ідентифікувати себе і показати, що ось я українець чи українка. Іноземні громадяни, одягаючись в кольори нашого прапора, демонструють свою позицію стосовно війни і висловлюють підтримку Україні.

Тіна Кароль з фанатами у футболках з патріотичною символікою (фото: instagram.com/tina_karol)

Камалія в патріотичному образі з родиною (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Катерина Бужинська виступила в блакитно-жовтому образі на мітингу (фото: instagram.com/buzhynska)

"Я не думаю, що цього (патріотичних кольорів - Ред.) може бути забагато. В нестабільну світі, в якому ми з вами живемо вже багато років, стабільність - це гарна новина. Тому чим більше ми будемо бачити якихось виявів візуалізації нашої автентичності, від цього нам буде тільки краще", - запевняє Морган.

Чому одяг стає потужним символом

Грамотно дібрана символіка може сказати набагато більше, ніж слова. Одяг у випадку демонстрації стає беззаперечним символом. Його можна легко запам’ятати, а також дібрати подібний образ, щоб доєднатися до спільноти. Тобто саме річ із вашого гардеробу надасть вам можливість підкріпити свою приналежність до поглядів, рухів чи груп за допомогою візуалізації.

За словами стилістки-психологині, одяг має вирішити дві проблеми: людина хоче вписатися в якесь середовище чи навпаки виписатися з нього. Звідси й походить вибір відповідних речей. Якщо якась футболка допомагає людині приєднати себе до чогось, то вона її одягне. Проте ця ж людина може обрати щось зовсім протилежне, щоб демонструвати свою відчуженість.

"Мода реагує, вона живе і ці прояви є взаємопов’язані", - переконує Ілюк.

І в цьому своя правда, адже одяг стає реакцією на події. Він демонструє приналежність чи від’єднання, він привертає увагу і дає підкріплення позиціонування візуалізацією. Завдяки комплексному підходу до підбору елементів гардеробу людина може транслювати свої настрої і навіть суспільно важливі меседжі. Тому що одяг ми не обираємо просто так.