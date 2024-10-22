Мода баррикад. Как одежда становилась голосом протеста в Украине и мире

Существует одежда, которая может быть символической не только для вас, но и для целых групп людей. Она напоминает об общественных событиях и даже до сих пор транслирует месседжи, которые вкладывались в каждое событие.

Сколько символических вещей может лежать на полках вашего домашнего шкафа? Галстук, который одели на первое свидание, счастливые туфли, в которых заходили в офис работы мечты, белое платье, в котором шли к венцу. Таких знаковых элементов гардероба можно поискать еще немало, и у каждого будет особенная история.

Исторический пример использования одежды как символа

Наряды украинских казаков вполне справедливо назвать одним из самых первых проявлений символичности одежды. Ведь исторически так сложилось, что для этой прослойки украинского населения элементы гардероба были и платой за пленных, и способом самоидентификации, и средством защиты.

Наряд сечевых казаков и старшины 17-18 века (фото: facebook.com/dnabb.org)

После успешных военных походов казаки привозили немало приобретений, среди которых часто была новая одежда. Чаще всего привезенные наряды носили именно те, кто был причастен к этому походу. Так они подчеркивали свой вклад в военную операцию, а также заслуживали уважения в окружении. А если кто-то посторонний надевал привезенные вещи, то его "награждали" презрительными взглядами.

Одежда казаков становилась важным средством самоидентификации, особенно в боях. В таких операциях важное значение придавали шапкам, ведь они давали возможность быстро отличить "своего" от "чужого". Кроме того, головной убор для украинского казачества имел еще и особое духовное значение, олицетворяя казацкое достоинство и власть.

Одежда как символ женского сопротивления

На международной арене существует множество примеров того, когда с помощью обычных элементов одежды человек пытался донести свои стремления и убеждения. Если обратиться к истории, то постепенно можно выстроить цепочку из нескольких известных демонстраций.

На рубеже 19 и 20 веков получило распространенность движение суфражисток. Наиболее влиятельным оно стало на территории Великобритании и США. Дословно суфражистка переводится как "поборщица избирательного права". Соответственно понимаем, что движение касалось женщин, добивавшихся получения избирательного права, а также других экономических и политических прав.

Суфражистки организовывали ненасильственные мирные акции, чтобы донести свои требования. Но что касается одежды? Активистки закрепили за собой три основных цвета своей деятельности: фиолетовый, белый и золотисто-желтый. Но больше всего аудитории отозвался белый цвет.

Движение суфражисток в Нью-Йорке (фото: Википедия)

Дело в том, что ткань этого цвета была доступна всем слоям населения. Поэтому к суфражисткам приобщались представительницы разных классов, одевая белые платья или фартуки.

Украинские женщины тоже не отставали от борьбы за свои права. В нашей истории мы не видим яркого примера использования белых элементов женской одежды как символа движения. Однако мода стала инструментом привлечения внимания несколько иным образом.

Развивали женское движение украинки с маленьких шагов. Для начала организовывали группировки взаимоподдержки, при которых действовали сады и приюты, пункты помощи нуждающимся и т.п. Одной из таких активисток была Гермина Шухевич - бабушка известного украинского деятеля Романа Шухевича.

Гермина Шухевич - активная участница движения феминисток (фото: facebook.com/Локальна історія)

Именно эта женщина начала демонстрировать свои взгляды через моду. Гермина стала основательницей союза, который занимался пошивом одежды, а также вышиванием и шитьем. Шухевич даже удалось организовать первые украинские показы мод, на которых активно продвигалась одежда с национальными элементами.

Свою же позицию по поводу равенства в правах мужчин и женщин Гермина показала достаточно смелым и даже несколько дерзким модным образом. Она стала первой женщиной, публично появившейся в штанах. Для тогдашних реалий это был серьезный вызов.

Семья Шухевичей (фото: facebook.com/Локальна історія)

Как одежда становилась "голосом" общества в мире

И хотя стиль демонстраций и требований меняется, однако одежда по-прежнему остается неизменным инструментом передачи своих взглядов.

2017 год в США отметился масштабной волной демонстраций, случившихся в первый рабочий день Дональда Трампа в должности президента. Акцию назвали "Маршем женщин", а ее основной целью было продемонстрировать тогдашнему президенту, что права женщины - это, прежде всего, права человека.

Для самоидентификации активистки использовали розовые шапочки. Пожалуй, удивления не вызывает выбор цвета, поскольку даже несмотря на размывание гендерных границ и определенную гендерную флюидность, розовый цвет до сих пор закреплен в сознании людей за женским полом. Но, по мнению стилистки-психолога Дарьи Морган, соответствие цвета аргументировано не только этим.

"Розовый так или иначе закреплен за проявлениями определенной феминности, нежности, тонкости, отзывчивости, детского состояния, беззащитности. Он является показателем того, что я не борюсь, я нуждаюсь в твоем одобрении и ощущении безопасности от тебя", - объясняет эксперт.

Использование символических розовых шапочек во время "Марша женщин" в США, 2017 год (фото: Википедия)

Она убеждена, что розовые шапочки целиком и полностью соответствуют движению, поскольку выполняют свою функцию. Если демонстрация мирная, то символика должна выбираться соответствующая, а именно это о розовом цвете. Этот оттенок будто демонстрирует потребность привлечения внимания к правам женщин, потому что они прежде всего люди.

В 2018 году на премии "Золотой глобус" многие звезды мирового масштаба выразили свою молчаливую поддержку жертвам домашнего насилия. Это был знак вовлечённости в движения #MeToo и #TimesUp, целью которых было выступить против насилия в отношении женщин.

В чем заключалась роль одежды? Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мэрил Стрип и многие другие звезды появились на премии в черных платьях.

"Черный цвет, он что делает? Он помогает отгородиться от мира, это тьма, если символически это как-то назвать. И только благодаря Коко Шанель он стал цветом элегантности тоже. Но в общем это цвет траура и определенного барьера между мной и миром" , - объясняет Морган.

Церемония награждения премии "Золотой глобус" в 2018 году (скриншот с YouTube-канала NBC)

Премия "Золотой глобус" 2018 стала именно тем событием, когда в молчаливом образе участников читалось очень много смыслов. Символично, что знаком протеста было черное платье. Этот элемент более присущ женскому гардеробу, отсюда и связь с защитой женщин от насилия.

Одежда может доносить молчаливые месседжи не только из-за цвета. Так символичность "Движения желтых жилетов" объяснена не выбором цвета, а принадлежностью к конкретной отрасли. В 2018 году во Франции начался ряд водительских протестов против завышенных цен на топливо.

"Движение желтых жилетов" во Франции (фото: Википедия)

Эксперт по имиджевым технологиям Татьяна Илюк утверждает, что должна быть не только идентификация себя через одежду, но и удачно подобранный символизм. То есть группа должна через определенную вещь представить свои цели и ценности.

"Эти желтые жилеты - это технология идентификации. Она просто показывает принадлежность людей к определенной группе по своему профессиональному направлению", - подчеркивает Татьяна.

Желтые жилеты со светоотражающими элементами полностью выполняют свою функцию привлечения внимания и самоидентификации. Согласно законодательству Франции, каждый водитель должен иметь такой жилет в своем автомобиле. Отсюда следует символичность подобранной одежды, которая транслирует мнение причастных к движению.

Как с помощью одежды распространяются меседжи в Украине

Вспомните свой шкаф с 2004 года. Вам точно попадет в руки какая-нибудь вещь знакового цвета, которая напомнит об Оранжевой революции. Тогда улицы были переполнены людьми в оранжевой одежде, с шарфами или лентами этого цвета.

"В первую очередь это были люди, объединенные вокруг персоны Виктора Ющенко, объединенные идеей европейской демократической Украины и ее ухода от российского вектора", - объясняет Илюк.

Виктор Ющенко со своими сторонниками (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Оранжевая революция, 2004 год (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Оранжевый цвет одежды был способом идентификации поклонников движения, чтобы можно было с легкостью отличить "свой" или "чужой". Благодаря удачному сочетанию цветов и передаче их через элементы одежды Оранжевая революция стала мощным имиджевым проектом. Людям не нужно было ничего нового придумывать, у каждого в шкафчике лежала какая-то оранжевая вещь.

Цвет придает дополнительную силу одежды в трансляции месседжей. Дарья Морган на 99,9% убеждена, что выбор на оранжевый пал не случайно.

"Оранжевый - единственный цвет из всего спектра, который не имеет отрицательного значения. Да, все цвета биполярны, а оранжевый именно об энергии, веселье, солнце, мощи. Когда ты видишь оранжевый, ты вообще не чувствуешь опасности", - объясняет эксперт.

Использование оранжевых элементов одежды во время революции (фото: instagram.com/victor_yushchenko)

Удачный цвет и простая одежда настолько хорошо вписались в картинку, что смогли сплотить множество людей с общими целями и взглядами. Этот символ стал не только способом идентифицировать себя, но и инструментом демонстрации своих взглядов из-за принадлежности к определенной группе.

Приближаясь к настоящему, мы не прекращаем использовать одежду как возможность что-либо сказать. Вспомните, когда приобрели популярность патриотические цвета. Сначала ими заинтересовалось общество после Революции Достоинства, а от 24 февраля 2022 года их значение приобрело большую значимость.

Люди вышли на митинг с украинскими флагами в оккупированном Херсоне (фото: instagram.com/typical_kherson)

Годовщина освобождения Херсона (фото: instagram.com/typical_kherson)

Использование патриотической одежды во время акций для поддержки военнопленных (фото: instagram.com/zaboy.donetsk)

Митинг в поддержку Украины (фото: instagram.com/zaboy.donetsk)

"Сейчас мы видим, что идентификация идет больше даже не на вышиванки, а на патриотические цвета. Желто-синие цвета - Украина, все. Хотя еще есть страны, которые имеют эти цвета, но война актуализировала синий и желтый нашего флага", - комментирует Татьяна Илюк.

Популярность сине-желтой одежды (фото: instagram.com/odiag_made_in_ua)

Сегодня желто-голубые рубашки, футболки, платья, костюмы помогают идентифицировать себя и показать, что вот я украинец или украинка. Иностранные граждане, одеваясь в цвет нашего флага, демонстрируют свою позицию относительно войны и выражают поддержку Украине.

Тина Кароль с фанатами в футболках с патриотической символикой (фото: instagram.com/tina_karol)

Камалия в патриотическом образе с семьей (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Екатерина Бужинская выступила в сине-желтом образе на митинге (фото: instagram.com/buzhynska)

"Я не думаю, что этого (патриотических цветов - Ред.) может быть многовато. В нестабильном мире, в котором мы с вами живем уже много лет, стабильность - это хорошая новость. Поэтому чем больше мы будем видеть каких-то проявлений визуализации нашей подлинности, от этого нам будет только лучше", - уверяет Морган.

Почему одежда становится мощным символом

Грамотно подобранная символика может сказать гораздо больше, чем слова. Одежда в случае демонстрации становится безоговорочным символом. Ее можно легко запомнить, а также подобрать подобный образ, чтобы присоединиться к сообществу. То есть именно вещь из вашего гардероба предоставит вам возможность подкрепить свою принадлежность к взглядам, движениям или группам с помощью визуализации.

По словам стилистки-психолога, одежда должна решить две проблемы: человек хочет вписаться в какую-то среду или наоборот выписаться из нее. Отсюда и происходит выбор подходящих вещей. Если какая-то футболка помогает человеку присоединить себя к чему-то, то он ее наденет. Однако этот человек может выбрать что-то совершенно противоположное, чтобы демонстрировать свою отчужденность.

"Мода реагирует, она живет и эти проявления взаимосвязаны", - убеждает Илюк.

И в этом своя правда, ведь одежда становится реакцией на события. Она демонстрирует принадлежность или отсоединение, привлекает внимание и дает подкрепление позиционирования визуализацией. Благодаря комплексному подходу к подбору элементов гардероба, человек может транслировать свои настроения и даже общественно важные месседжи. Потому что одежду мы не выбираем просто так.