Просто поєднайте картоплю і фарш: ніжні зрази, які не розвалюються

Складники:

Картопля - 800 г

Яйце - 1 шт.

Борошно - 2 склянки

Сіль до смаку

М'ясо відварене - 300 г

Цибуля - 1 шт.

Вершкове масло та рослинна олія для обсмажування

Покрокове приготування

Обсмажити цибулю на суміші вершкового масла та рослинної олії. Перекрутити відварене м'ясо на м'ясорубці.

Додати обсмажену цибулю і 2-3 столові ложки бульйону у фарш, щоб він був соковитішим. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

Відварити картоплю до готовності та зробити пюре з картоплі. Посолити за смаком. Додати яйце та борошно.

Посипати руки борошном. Взяти частину картопляного тіста, сформувати круглий коржик. Викласти фарш по центру.

Зафіксувати краї та сформувати пиріжок. Якщо картопляне тісто липне, посипте руки борошном.

Обсмажити по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.