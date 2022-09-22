RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Просто соедините картофель и фарш: нежные зразы, которые не разваливаются

Скриншот: Картофельные зразы с фаршем
Автор: Светлана Мащенко

Картофельные зразы - простое и универсальное блюдо, которое придется по вкусу всей вашей семье. Но не всем оно удается - картофельные пирожки могут разваливаться или выходить грубыми.

Как сделать зразы нежными, воздушными и одновременно крепкими, рассказала известная украинская кулинарная блогер Alina FooDee.

Составляющие:

  • Картофель - 800 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 2 стакана
  • Соль по вкусу
  • Мясо отварное - 300 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сливочное и растительное масло для обжаривания

Пошаговое приготовление

Обжарить лук на смеси сливочного и растительного масла. Перекрутить отварное мясо на мясорубке.

Добавить обжаренный лук и 2-3 столовых ложки бульона в фарш, чтобы он был более сочным. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Отварить картофель до готовности и сделать пюре из картофеля. Посолить по вкусу. Добавить яйцо и муку.

Посыпать руки мукой. Взять часть картофельного теста, сформировать круглую лепешку. Выложить фарш по центру.

Зафиксировать края и сформировать пирожок. Если картофельное тесто липнет, посыпьте руки мукой.

Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные жареные пирожки на картофельном отваре .

Также читайте о рецепте вкусного печеночного торта с "секретом".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты