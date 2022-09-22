Просто соедините картофель и фарш: нежные зразы, которые не разваливаются

Составляющие:

Картофель - 800 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2 стакана

Соль по вкусу

Мясо отварное - 300 г

Лук - 1 шт.

Сливочное и растительное масло для обжаривания

Пошаговое приготовление

Обжарить лук на смеси сливочного и растительного масла. Перекрутить отварное мясо на мясорубке.

Добавить обжаренный лук и 2-3 столовых ложки бульона в фарш, чтобы он был более сочным. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Отварить картофель до готовности и сделать пюре из картофеля. Посолить по вкусу. Добавить яйцо и муку.

Посыпать руки мукой. Взять часть картофельного теста, сформировать круглую лепешку. Выложить фарш по центру.

Зафиксировать края и сформировать пирожок. Если картофельное тесто липнет, посыпьте руки мукой.

Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.