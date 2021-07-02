Просто перепутала: в Одессе девушка за парковку в аэропорту заплатила почти тысячу долларов (видео)

Так, девушка рассказала, что оставила свой автомобиль в аэропорту на время, пока отдыхала на курорте за границей.

Парковаться за 1440 гривен в сутки она не планировала. Девушка пыталась выяснить, где находится нужная ей более дешевая стоянка, но указанные на сайте аэропорту номера не отвечали, а персонал ничем не мог помочь.

В то же время на стоянке напротив неделя стоит 600 гривен. По ее словам девушка по ошибке оставила не там авто. Так, как на карте она нашла только дорогую площадку.

Фото: в Одессе девушка не на той стоянке оставила авто и заплатила 26 тысяч (t.me/Х**вая Одесса)

Девушка добавила, что сотрудники аэропорта сказали ей обратиться к ним в понедельник, но в итоге оказалось, что этот день – выходной. Владелица авто предположила, что это могли сделать намеренно.

"Вот что бывает, когда оставляешь машину не на той парковой. Просто перепутала", – пожаловалась она.