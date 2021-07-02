Просто перепутала: в Одессе девушка за парковку в аэропорту заплатила почти тысячу долларов (видео)

В Одессе девушка оставила авто не той стоянке и за 16 дней ей пришлось заплатить 26 700 гривен.
Видео, как девушка делится печальным опытом парковки в Одесском аэропорту опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Так, девушка рассказала, что оставила свой автомобиль в аэропорту на время, пока отдыхала на курорте за границей.
Парковаться за 1440 гривен в сутки она не планировала. Девушка пыталась выяснить, где находится нужная ей более дешевая стоянка, но указанные на сайте аэропорту номера не отвечали, а персонал ничем не мог помочь.
В то же время на стоянке напротив неделя стоит 600 гривен. По ее словам девушка по ошибке оставила не там авто. Так, как на карте она нашла только дорогую площадку.
Девушка добавила, что сотрудники аэропорта сказали ей обратиться к ним в понедельник, но в итоге оказалось, что этот день – выходной. Владелица авто предположила, что это могли сделать намеренно.
"Вот что бывает, когда оставляешь машину не на той парковой. Просто перепутала", – пожаловалась она.
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