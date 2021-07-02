Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)

Так, дівчина розповіла, що залишила свій автомобіль в аеропорту на час, поки відпочивала на курорті за кордоном.

Паркуватися за 1440 гривень на добу вона не планувала. Дівчина намагалася з'ясувати, де розташована потрібна їй більш дешева стоянка, але зазначені на сайті аеропорту номери не відповідали, а персонал нічим не міг допомогти.

Водночас на стоянці навпроти тиждень коштує 600 гривень. За її словами дівчина помилково залишила не там авто. Так, як на карті вона знайшла тільки дорогий майданчик.

Фото: в Одесі дівчина не на тій стоянці залишила авто і заплатила 26 тисяч (t.me/Х**вая Одесса)

Дівчина додала, що співробітники аеропорту сказали їй звернутися до них у понеділок, але в підсумку виявилося, що цей день – вихідний. Власниця авто припустила, що це могли зробити навмисно.

"Ось що буває, коли залишаєш машину не на тій паркової. Просто переплутала", – поскаржилася вона.