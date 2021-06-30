Рада планирует расширить полномочия инспекторов по парковке
Фото: парламент хочет расширить полномочия инспекторов по парковке (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4594.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 289 нардепов.
Инспекторам хотят разрешить рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 Кодекса административных правонарушений. Сейчас такие дела рассматривают органы Национальной полиции.
Отметим, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за:
- остановку или стоянку транспортных средств на местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью;
- создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемого ими транспорта;
- неправомерное использование на авто опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".
Напомним, в конце апреля после ослабления карантина в Киеве парковки вновь стали платными.
На время локдауна плата за парковку автомобилей в столице была отменена.