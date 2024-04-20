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"Просто огидно": Каменських захейтили за купання в молоці, посміявся навіть Потап

Мережа обурена новим відео Каменських (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських нарвалася на чергову порцію хейту. Зірка активно "піарить" новий трек, а задля промо знялася у ванній з молоком. Це відео обурило мережу, його назвали "огидним".

Чому лютує мережа та як на це відреагував Потап, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram Каменських.

Що зробила співачка

Так, Каменських показала сміливе відео з уривком її нової пісні "Moloko". Співачка позувала у великій оцинкованій ванній й поливала себе білою водою, ніби молоком.

При цьому образ зірки був досить провокативним. Відео з Каменських оцінили неоднозначно. У коментарях юзери написали:

  • "Таке враження, ніби Настя повільно пробує перейти з української сцени на іспанську"
  • "Хайп є хайп. Багатьом не подобається, та охоплення все одно зростають"
  • "Плюс ще 1 фрік! Так собі популярність"
  • "Купатися в молоці? Ви в адекваті? Ви б ще хліб замість мочалки взяли.Сказати, що це жах, це нічого не сказати. Гидко дивитися. Вже треба лікуватися"
  • "Жесть, думала Elefante неможливо буде переплюнути за крінжем, але виявляється, можна. Настю, це огидно! Слухати неможливо"
  • "Просто огидно та соромно з твоїми вокальними даними співати таку...".

 

Як відреагував Потап

У коментарях з'явився ще й чоловік співачки. Він похвалив Каменських, але дав зрозуміти, що його це насмішило.

"Настя - тільки вперед! Ха-ха-ха, це підпал і відвал голови!" - написав він.

Реакція Потапа (скріншот)

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