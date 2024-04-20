"Просто огидно": Каменських захейтили за купання в молоці, посміявся навіть Потап

Співачка Настя Каменських нарвалася на чергову порцію хейту. Зірка активно "піарить" новий трек, а задля промо знялася у ванній з молоком. Це відео обурило мережу, його назвали "огидним".
Чому лютує мережа та як на це відреагував Потап, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram Каменських.
Так, Каменських показала сміливе відео з уривком її нової пісні "Moloko". Співачка позувала у великій оцинкованій ванній й поливала себе білою водою, ніби молоком.
При цьому образ зірки був досить провокативним. Відео з Каменських оцінили неоднозначно. У коментарях юзери написали:
У коментарях з'явився ще й чоловік співачки. Він похвалив Каменських, але дав зрозуміти, що його це насмішило.
"Настя - тільки вперед! Ха-ха-ха, це підпал і відвал голови!" - написав він.
Реакція Потапа (скріншот)
Нагадаємо, раніше Віталій Капранов написав щемливий пост після смерті брата.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що блогерка Самбурська вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком.