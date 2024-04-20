"Просто мерзко": Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап

Певица Настя Каменских нарвалась на очередную порцию хейта. Звезда активно "пиарит" новый трек, а для промо снялась в ванной с молоком. Это видео возмутило сеть, его назвали "мерзким".
Почему свирепствует сеть и как на это отреагировал Потап, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Каменских.
Так, Каменских показала смелое видео с отрывком ее новой песни "Moloko". Певица позировала в большой оцинкованной ванной и поливала себя белой водой, словно молоком.
При этом образ звезды был достаточно провокативным. Видео с Каменских оценили неоднозначно. В комментариях юзеры написали:
В комментариях появился еще и супруг певицы. Он похвалил Каменских, но дал понять, что его это насмешило.
"Настя - только вперед! Ха-ха-ха, это поджог и отвал головы!" - написал он.
Реакция Потапа (скриншот)
Напомним, ранее Виталий Капранов написал трогательный пост после смерти брата.
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