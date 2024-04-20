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"Просто мерзко": Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап

Сеть возмущена новым видео Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских нарвалась на очередную порцию хейта. Звезда активно "пиарит" новый трек, а для промо снялась в ванной с молоком. Это видео возмутило сеть, его назвали "мерзким".

Почему свирепствует сеть и как на это отреагировал Потап, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Каменских.

Что сделала певица

Так, Каменских показала смелое видео с отрывком ее новой песни "Moloko". Певица позировала в большой оцинкованной ванной и поливала себя белой водой, словно молоком.

При этом образ звезды был достаточно провокативным. Видео с Каменских оценили неоднозначно. В комментариях юзеры написали:

  • "Такое впечатление, будто Настя медленно пытается перейти с украинской сцены на испанский"
  • "Хайп есть хайп. Многим не нравится, но охваты все равно растут"
  • "Плюс еще 1 фрик! Так себе популярность"
  • "Купаться в молоке? Вы в адеквате? Вы бы еще хлеб вместо мочалки взяли. Сказать, что это ужас, это ничего не сказать. Мерзко смотреть. Уже надо лечиться"
  • "Жесть, думала Elefante, невозможно будет переплюнуть по кринжовости, но оказывается, можно. Настя, это мерзко! Слушать невозможно"
  • "Просто противно и стыдно с твоими вокальными данными петь такую...".

 

Как отреагировал Потап

В комментариях появился еще и супруг певицы. Он похвалил Каменских, но дал понять, что его это насмешило.

"Настя - только вперед! Ха-ха-ха, это поджог и отвал головы!" - написал он.

Реакция Потапа (скриншот)

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