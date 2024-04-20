"Просто мерзко": Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап

Что сделала певица

Так, Каменских показала смелое видео с отрывком ее новой песни "Moloko". Певица позировала в большой оцинкованной ванной и поливала себя белой водой, словно молоком.

При этом образ звезды был достаточно провокативным. Видео с Каменских оценили неоднозначно. В комментариях юзеры написали:

"Такое впечатление, будто Настя медленно пытается перейти с украинской сцены на испанский"

"Хайп есть хайп. Многим не нравится, но охваты все равно растут"

"Плюс еще 1 фрик! Так себе популярность"

"Купаться в молоке? Вы в адеквате? Вы бы еще хлеб вместо мочалки взяли. Сказать, что это ужас, это ничего не сказать. Мерзко смотреть. Уже надо лечиться"

"Жесть, думала Elefante, невозможно будет переплюнуть по кринжовости, но оказывается, можно. Настя, это мерзко! Слушать невозможно"

"Просто противно и стыдно с твоими вокальными данными петь такую...".

Как отреагировал Потап

В комментариях появился еще и супруг певицы. Он похвалил Каменских, но дал понять, что его это насмешило.

"Настя - только вперед! Ха-ха-ха, это поджог и отвал головы!" - написал он.

Реакция Потапа (скриншот)