Просто идеально. Эта форма бровей позволит вам выглядеть моложе своих лет

Есть несколько способов преобразиться и сбросить несколько лет, изменив определенные черты лица. Одной из областей, на которой могут проявляться признаки старения, являются глаза, а брови обрамляют лицо.

Доктор Шампань рассказал о главном модном тренде на брови сейчас.

"В настоящее время самой популярной тенденцией для бровей являются густые, естественные брови, и я считаю, что этот тренд останется с нами надолго", — пояснил он.

По словам медика, его пациенты все еще просят вернуться к естественно выглядящим бровям из-за чрезмерно выщипанного вида в прошлом.

"Правильная форма бровей для вашей индивидуальной структуры лица может мгновенно обрамить ваши глаза и установить баланс для остальной части вашего лица", - рассказал эксперт.

Как выглядеть моложе с помощью формы бровей (фото: express.co.uk)

Какими должны быть правильные брови

1. Внутренняя сторона брови должна быть на одной линии со спинкой носа.

2. Пик вашей брови над глазом должен находиться на одной линии с внешней стороной радужной оболочки вашего глаза.

3. Внешний край или хвост вашей брови должен заканчиваться под углом 45 градусов от ноздри.

Так как же можно выглядеть моложе, просто изменив брови?

"Пышные брови всегда производят впечатление молодости, и наоборот - слишком выщипанные придают годы. Обнаженная выступающая надбровная кость в верхнем внешнем углу глаза всегда создает впечатление старости", - рассказал эксперт.

Доктор уточнил, что волосы над бровями, покрывающие надбровные дуги, смягчают вид верхней трети лица и всегда делают его моложе.