Просто идеально. Эта форма бровей позволит вам выглядеть моложе своих лет

Брови очень сильно подчеркивают овал лица, поэтому очень важно придать им нужную форму.
Хирург Джейсон Шампань рассказал о текущих тенденциях в области красоты и о том, как форма ваших бровей может создать моложавый вид или наоборот - производит впечатление пожилого человека, пишет Express.
Есть несколько способов преобразиться и сбросить несколько лет, изменив определенные черты лица. Одной из областей, на которой могут проявляться признаки старения, являются глаза, а брови обрамляют лицо.
Доктор Шампань рассказал о главном модном тренде на брови сейчас.
"В настоящее время самой популярной тенденцией для бровей являются густые, естественные брови, и я считаю, что этот тренд останется с нами надолго", — пояснил он.
По словам медика, его пациенты все еще просят вернуться к естественно выглядящим бровям из-за чрезмерно выщипанного вида в прошлом.
"Правильная форма бровей для вашей индивидуальной структуры лица может мгновенно обрамить ваши глаза и установить баланс для остальной части вашего лица", - рассказал эксперт.
1. Внутренняя сторона брови должна быть на одной линии со спинкой носа.
2. Пик вашей брови над глазом должен находиться на одной линии с внешней стороной радужной оболочки вашего глаза.
3. Внешний край или хвост вашей брови должен заканчиваться под углом 45 градусов от ноздри.
"Пышные брови всегда производят впечатление молодости, и наоборот - слишком выщипанные придают годы. Обнаженная выступающая надбровная кость в верхнем внешнем углу глаза всегда создает впечатление старости", - рассказал эксперт.
Доктор уточнил, что волосы над бровями, покрывающие надбровные дуги, смягчают вид верхней трети лица и всегда делают его моложе.
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