Читайте этикетку! В гелях для душа содержится 4 опасных вещества

В повседневных средствах для мытья тела есть много "ингредиентов", которые могут быть очень вредными.

Выбирать гели для душа по запаху - это не самая хорошая идея, а вот посмотреть и изучить этикетку может помочь избежать проблем.

Об этом пишет Express.

Сульфаты

Первое, на что следует обратить внимание - это наличие в моющих средствах сульфатов.

"Сульфаты обычно используются в качестве пенообразователя, когда вы наносите продукт на кожу", - объясняет эксперт, основательница одной из компаний косметики.

Сульфаты на самом деле совсем не полезны для вашей кожи.

"Они являются очень распространенным раздражителем для кожи, и люди с чувствительной кожей особенно более склонны к раздражению от этого вещества", - отметила специалист.

Внимательно читайте этикетки с гелями для душа (фото: express.co.uk)

Следовательно, применение продуктов, содержащих сульфаты, может привести к сухости, трещинам, зуду и болезненности кожи.

Триклозан

Еще одним ингредиентом, на который следует обратить внимание, является триклозан, который довольно часто встречается в мылах и средствах для мытья тела.

Он идеально подходит для предотвращения роста бактерий,но «исследования показали, что чрезмерное воздействие триклозана связано со снижением уровня некоторых гормонов, вырабатываемых щитовидной железой».

Более того, исследования показывают, что триклозан "может нанести вред здоровью кишечника".

Фталаты

Фталаты связаны с гормональным дисбалансом в организме.

Они также могут вызывать проблемы с репродуктивной функцией и фертильностью в более позднем возрасте.

Парабены

Эксперт также предостерегает от парабенов, которые являются консервантами, продлевающими срок годности продукта. Парабены могут влиять на гормоны в организме, что может привести к повышенной чувствительности кожи.

"В некоторых случаях они могут привести к аллергическим реакциям и раздражению", - отметила эксперт.

Также некоторые исследования показали, что парабены приводят к раку кожи.