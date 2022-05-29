Просто ідеально. Ця форма брів дозволить вам виглядати молодше своїх років

Брови дуже сильно підкреслюють овал обличчя, тому дуже важливо надати їм потрібну форму.
Хірург Джейсон Шампань розповів про поточні тенденції в області краси і про те, як форма ваших брів може створити моложавий вигляд або навпаки - справляє враження літньої людини, пише Express.
Є кілька способів помолодшати і скинути кілька років, змінивши певні риси обличчя. Однією з областей, на якій можуть проявлятися ознаки старіння, є очі, а брови обрамляють обличчя.
Доктор Шампань розповів про головний модний тренд на брови зараз.
"Зараз найпопулярнішою тенденцією для брів є густі, природні брови, і я вважаю, що цей тренд залишиться з нами надовго", — пояснив він.
За словами медика, його пацієнти все ще просять повернутися до природно виглядаючих брів через надмірно вищипаний вигляд в минулому.
"Правильна форма брів для вашої індивідуальної структури обличчя може миттєво обрамити ваші очі і встановити баланс для іншої частини вашого обличчя", - розповів експерт.
1. Внутрішня сторона брови повинна бути на одній лінії зі спинкою носа.
2. Пік ваших брів над оком повинен знаходитися на одній лінії з зовнішньою стороною райдужної оболонки вашого ока.
3. Зовнішній край або хвіст вашої брови повинен закінчуватися під кутом 45 градусів від ніздрі.
"Пишні брови завжди справляють враження молодості, і навпаки - занадто вищипані надають роки. Оголена виступаюча надбрівна кістка у верхньому зовнішньому кутку ока завжди створює враження старості", - розповів експерт.
Доктор уточнив, що волосся над бровами, що покривають надбрівні дуги, пом'якшують вигляд верхньої третини обличчя і завжди роблять його молодше.
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