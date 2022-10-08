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Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

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Субота 08 жовтня 2022 12:05
Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022 Осінь 2022 радує нас простими та стильними дизайнами (колаж: Styler / @_idea_manik_pedicure / @rudax_nail_varash / @manicure1000ideigirl)
Автор: Юлія Гаюк

Зміна сезону - це завжди нові тенденції в одязі, макіяжі та зовнішньому вигляді. Окрему увагу в догляді за собою восени дівчата приділяють нігтям, зокрема, манікюру.

Які тренди манікюр восени 2022 - читайте детально в матеріалі Styler.

Монохромна палітра

Цей тренд однозначно полюбиться любителькам однотонного покриття, адже це завжди вишуканий та гарний варіант манікюру. Надавайте перевагу неяскравим, але насиченим відтінкам.

До того ж монохромний колір має дорожчий вигляд, аніж покриття з дизайном. Доповніть образ улюбленими прикрасами, і від ваших рук не відвести погляд.

Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

Монохромні відтінки кольорів (фото: pinterest.com)

Французький манікюр

Френч - це вічна класика будь-якого сезону. Щоправда, зараз з'явилося безліч варіацій френча, тож якщо вам набридає така "стабільність" на нігтях, вигадуйте свої дизайни для французької класики.

Наприклад, цієї осені на руках модниць можна побачити френч із різнокольоровими лунками. Також користується популярністю френч із дизайном, коли через усе покриття з лункою іде малюнок.

Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

Робіть класичний френч нестандартним та індивідуальним (фото: pinterest.com)

Дизайн

До речі, кажучи про малюнки, не можемо не згадати популярні дизайни на нігтях цієї осені. Як завжди, у моді геометрія та абстракція. Вони не втрачають популярності саме через те, що власниця манікюру може вигадати будь-який дизайн і втілити його в прямих чи ламаних лініях.

Трендовими залишаються і такі елементи дизайну, як наліпки, блискітки та фольга.

Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

Однотонний манікюр можна розбавити цікавим дизайном (фото: pinterest.com)

Анімалістичні принти

Принти з тваринними мотивами теж не покидають список лідерів уже який рік поспіль. Фішка анімалістики в тому, що наносити принт ви можете так, як вам подобається і в будь-якому кольорі.

Надихайтеся малюнками на шкірі змій, шерсті диких кішок і приносьте ідеї до свого майстра.

Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022Просто і зі смаком: тренди манікюру на осінь 2022

Анімалістичні принти на нігтях (фото: pinterest.com)

Раніше ми писали про тренди осені 2022.

Читайте також поради стиліста, які речі точно повинні бути в осінньому гардеробі.

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